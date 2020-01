L’acteur de Game of Thrones pourrait rejoindre le casting

The Witcher, le grand succès de Netflix, a confirmé sa deuxième saison. De cette façon, les théories sur les acteurs qui peuvent rejoindre le casting ont commencé. Au milieu des rumeurs, le nom d’un acteur de Game of Thrones.



À la confirmation de la deuxième saison de The Witcher, beaucoup se demandent ce qui se passera dans ce nouvel épisode. La réalité est que cette série est devenue le grand succès de Netflix et les rumeurs sur son prochain versement ne s’arrêtent pas. Récemment, il a été révélé qu’un des acteurs de Game of Thrones Je pourrais faire partie du casting.

Selon les nouvelles informations liées à la deuxième saison de The Witcher, il semble que Kristofer Hivju Je pourrais rejoindre le casting. Si ce nom ne vous semble pas, il vous sera très facile de vous accorder un guide, c’est le même acteur qui a joué Tormund Giantsbane dans Game of Thrones.

Ton visage me sonne

Selon un nouveau rapport ScreenRant, Kristofer Hivju pourrait rejoindre la deuxième saison de The Witcher. Cette rumeur a commencé lorsque Stephen Surjik, réalisateur de la série qui s’est consacrée ces derniers jours à la recherche de lieux en Ecosse, a publié une image sur Instagram qui comprenait le hashtag #KritoferHivju avec les étiquettes des profils officiels de Henry Cavill et Anya Chalotra.

Ce commentaire a suscité la spéculation immédiatement, cependant, la publication a été rapidement éliminée, ce qui a également ajouté quelques soupçons. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’informations officielles sur l’arrivée de Kristofer Hivju à la deuxième saison de The Witcher.

Netflix Il n’a toujours pas donné d’informations sur les nouveaux acteurs qui rejoindront la série. Cependant, le site du renseignement redanien a accru la possibilité que l’acteur norvégien soit Nivellen, caractère qu’il est possible de connaître La graine de la vérité, l’une des nouvelles qui apparaissent dans Le dernier souhait, le premier livre de la Saga del Brujo.

