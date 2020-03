L’acteur de la panthère noire pense que M’Baku n’aurait pas été aligné avec Killmonger

Panthère noire L’acteur Winston Duke dit qu’il ne croit pas que M’Baku se serait rangé du côté de Killmonger (Michael B. Jordan). À sa sortie en 2018, Black Panther a battu des records au box-office et est devenu un chouchou critique, devenant plus tard le premier film de bande dessinée nominé pour le meilleur film aux Academy Awards. T’Challa de Chadwick Boseman est rapidement devenu un favori des fans, et “Wakanda forever” est devenu l’une des phrases les plus utilisées de l’année. Une suite a officiellement été annoncée l’année dernière, et Black Panther 2 devrait sortir en salles en mai 2022.

Duke devrait revenir dans Black Panther 2 en tant que leader Jabari M’Baku, qui a été vu pour la dernière fois affronter l’armée de Thanos dans Avengers: Fin de partie. La plupart des détails entourant Black Panther 2 sont inconnus, en particulier en ce qui concerne le méchant du film. Les fans sont impatients d’entendre qui s’opposera à T’Challa dans sa prochaine aventure, et cela pourrait être dû au fait que son premier antagoniste, Erik Killmonger, a été si bien reçu. Le rôle de Killmonger dans Black Panther a été largement salué en raison de sa motivation convaincante (et persuasive).

Indépendamment de la persuasion que Killmonger pourrait être, cependant, Duke croit fermement que M’Baku n’aurait pas été influencé si Killmonger l’avait approché pour une alliance. En parlant à THR de son nouveau film Netflix Spenser Confidential, cette situation hypothétique a été posée à Duke, et il a dit qu’il pensait que M’Baku “l’aurait arrêté immédiatement”. Il a ensuite ajouté ceci:

M’Baku est l’ultime conservateur de Wakanda. Il croit aux frontières fermées; il ne croit pas aux étrangers. Il pense que le Wakanda devrait être pour les Wakandais. Il est cette minorité hyper-conservatrice. Toute alliance avec un tiers ne fonctionnerait pas avec lui. Au cœur de son être – du moins comment nous l’avons rencontré – c’est un gars intègre. Je ne pense pas qu’il voudrait prendre le trône de manière insidieuse. Si M’Baku allait faire ça, je pense qu’il aurait accepté l’herbe en forme de cœur quand ils l’auraient apportée et n’aurait pas révélé le corps gelé de T’Challa. Je pense qu’il l’aurait juste pris pour lui, mais il a fait preuve d’une grande conviction en refusant et en acceptant de se présenter pour aider à changer la journée et à changer le cours de cette bataille. Cela garantissait que Wakanda était en sécurité et il restait sur le terrain moral. Je pense que M’Baku est beaucoup plus accessible que ce que les gens lui attribuent.

Dans Black Panther, T’Challa et M’Baku n’étaient pas exactement d’accord. Ce n’est que lorsque Killmonger est entré en scène et a menacé Wakanda qu’ils ont finalement uni leurs forces. Cependant, cela ne signifie pas que tout va bien entre eux. Duke a déjà déclaré qu’il voulait que M’Baku soit le méchant de Black Panther 2, bien qu’il ne soit pas clair si le scénariste-réalisateur Ryan Coogler en tiendra compte. Au cours de la même interview avec THR, Duke dit qu’il ne sait rien de la suite très attendue, mais seulement qu’il est convaincu qu’ils vont investir dans M’Baku et raconter une histoire vraiment audacieuse.

Killmonger avait peut-être un bon point, mais il est juste de dire que ses méthodes n’étaient pas vraiment louables. Et bien que M’Baku puisse désapprouver le leadership de T’Challa, il est clair qu’il se soucie plus que tout de Wakanda et aurait fait n’importe quoi pour le sécuriser. Sans M’Baku, T’Challa n’aurait pas pu arrêter Killmonger, c’est donc une bonne chose que M’Baku ne se soucie pas de rejoindre le mercenaire sanguinaire. D’un autre côté, s’il l’avait fait, il aurait peut-être été plus facile de faire de M’Baku le méchant de Black Panther 2. Quoi qu’il en soit, il est sûr de dire Panthère noire s’est avéré exactement comme il était censé le faire.

