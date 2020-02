L’acteur de Michael Myers taquine l’action “Pumped Up” d’un nouveau film

L’acteur de Michael Myers James Jude Courtney taquine l’action et l’horreur Halloween tue. John Carpenter a conçu son chef-d’œuvre d’horreur, Halloween, en 1978, avec Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. La franchise a rapidement déraillé après le premier film, résultant en sept suites terne ainsi que deux films du réalisateur Rob Zombie. En 2018, David Gordon Green a publié sa suite, qui a eu lieu 40 ans après l’original et a reconnecté toutes les suites passées.

En juillet, Blumhouse a officiellement annoncé deux suites du film de 2018: Halloween Kills et Halloween Ends. L’intrigue pour Halloween Kills est en grande partie inconnue, sauf pour le fait que Michael survit, mais il y a eu une poignée de nouvelles sur les personnages originaux d’Halloween revenant pour le film. Jusqu’à présent, Lindsey Wallace et Tommy Doyle, les deux enfants que Laurie gardait dans l’original, reviendront pour Halloween Kills, ainsi que l’infirmière Marion Chambers (Nancy Stephens) et le shérif Leigh Brackett (Charles Cyphers). L’acteur d’origine de Michael Myers, Nick Castle, revient également pour Halloween Kills. Cependant, James Jude Courtney sera principalement celui derrière le masque, qui excite maintenant les gens à propos du film.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Halloween tue: Paul Rudd donne sa bénédiction à l’acteur de remplacement Tommy Doyle

En parlant sur le podcast Pop Culture With Pat (via: CinemaBlend), Courtney a parlé de son travail sur Halloween Kills. L’acteur a parlé de la nécessité de faire le lien entre l’original du menuisier et le film de 2018, tout en mentionnant également l’intensité du prochain film par rapport à son prédécesseur. Le commentaire complet de Courtney du podcast peut être lu ci-dessous:

“Nous devons faire la progression naturelle de 1978 à 2018 vers Halloween Kills – la mise a augmenté. La bombe à retardement doit être plus intense. Sinon, nous faisons juste ce que nous avons fait auparavant. Nous avons augmenté le volume sur celui-ci. Nous avons progressé jusque tard dans la nuit, et maintenant que tout le monde se rend compte de l’enjeu… il atteint une tête. [the 2018 film] sur la vitesse. “

Les commentaires de Courtney font écho à ce que d’autres personnes impliquées dans Halloween Kills ont dit à propos du film. Anthony Michael Hall, qui joue Tommy Doyle, a parlé de l’intensité de la suite. Même Robert Longstreet, qui joue Lonnie Elam (l’intimidateur de l’enfance de Tommy), a déclaré que Halloween Kills “pourrait être le plus méchant de tous”. Les réactions aux premières projections de tests de Halloween Kills semblent également aller de pair avec ce que les membres du casting réclament.

Halloween de 2018 était beaucoup plus gorgé que le film original, et les cinéastes semblent placer la barre encore plus haut pour eux-mêmes avec la suite. Après un certain temps, les vieilles suites d’Halloween semblaient s’appuyer uniquement sur l’action, le sang et les sauts bon marché pour faire rapidement de l’argent, mais les nouveaux films ne semblent pas suivre ce même principe. Alors que l’Halloween de 2018 a fait beaucoup d’argent à Universal au box-office et a eu beaucoup de gore, il a également été bien accueilli par les fans de longue date de la franchise. Inutile de dire, sur la base de tout ce dont nous avons entendu parler Halloween tue, il semble que cela satisfera non seulement les fans, mais qu’il sera également encore plus fou que son prédécesseur.

Plus: Un personnage tué par Halloween devrait ramener (mais pas)

Source: Pop Culture With Pat (via: CinemaBlend)

Dates de sortie clés

Halloween tue (2020) date de sortie: 16 oct.2020

Fin d’Halloween (2021) date de sortie: 15 octobre 2021

La vidéo et les photos de Suicide Squad 2 révèlent le nouveau look de Harley Quinn

A propos de l’auteur

Christopher est rédacteur pour ., ainsi que rédacteur à distance pour . et les autres sites Web de Valnet. Il est diplômé du Rock Valley College en 2018 avec un diplôme d’associé en arts et un certificat de spécialiste en production médiatique.

Après avoir dirigé son propre blog de cinéma pendant plus de cinq ans, Christopher a rejoint l’équipe de . en 2018 en tant que rédacteur de liste. Christopher est un aspirant pour les films d’horreur des années 80 et de monstres géants, mais a couvert un large éventail de sujets lors de son emploi chez ..

En savoir plus sur Christopher Fiduccia