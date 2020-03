L’acteur de Star Wars Greg Grunberg dit qu’il n’y a pas de coupure de réalisateur de The Rise of Skywalker

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, l’acteur de Star Wars Greg Grunberg a réfuté les rumeurs selon lesquelles il y avait une coupe du réalisateur de The Rise of Skywalker. Voici les faits saillants:

Sur critique du film reçu: «Quand le film est sorti, j’étais tellement énervé et en colère contre une critique spécifique que j’ai entendue. Il a dit: “Oh, il ne fait que se plier aux fans.” C’est comme, “De quoi tu parles? Un film comme celui-ci vise à satisfaire les fans. »»

Sur une éventuelle coupure de réalisateur: «Je suis complètement honnête ici, mais pas une seule fois il ne m’a jamais dit qu’il y avait une pression sur lui pour couper les choses. Personnellement, je ne pense pas qu’il y ait de vérité là-dessus, et je serais surpris s’il y avait un «J.J. couper. “Chaque film passe par une série de coupures; c’est juste sa nature. Je n’y adhère pas du tout. “

Si JJ Abrams avait des problèmes avec The Last Jedi: «Je n’ai jamais entendu une chose dénigrante de J.J. à propos de Rian. C’est une de ces choses où si vous prêtez attention au film et que vous vous engagez avec lui, tout ce qu’il fait est de continuer cette histoire. … Je vous dirais absolument s’il y avait des moments ici et là. Et il n’y en avait pas. Il n’y en avait tout simplement pas. Si quelqu’un voulait essayer de creuser cela dans J.J., ce serait moi. Je voulais tellement travailler avec Rian, et cela ne s’est tout simplement pas produit. Donc, je chercherais n’importe quelle raison pour dire: «Oh ouais, eh bien», mais J.J. aime ce gars. Il aime à quel point il est créatif et brillant. »