L’acteur Mo McRae fera ses débuts de réalisateur avec “ Beaucoup de rien ” avec David Oyelowo Exec Producer – Blackfilm

Acteur Mo McRae (Wild, Den of Thieves) fera ses débuts de réalisateur à la tête du prochain thriller sombre et comique BEAUCOUP DE RIEN. Les producteurs incluent Inny Clemons, McRae, qui a co-écrit le scénario avec Sarah Kelly Kaplan, Contenu anonyme, fondateur de Mansa Productions Kellon Akeem et Jason Tamasco au nom de Bad Idea. Acteur nominé aux Golden Globe David Oyelowo servira de producteur exécutif pour le projet avec Mansa Production. Yandy Smith, Kim Hodgert et Nina Soriano au nom du contenu anonyme ainsi que Zak Kristofek pour Bad Idea et Ethan Lazar. Leslie Woo est en train de lancer le projet, qui devrait commencer à tourner la photographie principale ce printemps.

BEAUCOUP DE RIEN suit un couple vivant dans une banlieue de Los Angeles qui est obligé de prendre des mesures dangereuses quand il découvre que son voisin est le policier qui vient d’assassiner un automobiliste non armé.

«Je me sens incroyablement honoré de raconter cette histoire avec un groupe d’artistes aussi phénoménal. Les thèmes et la dynamique de ce film sont dans mon cœur et dans mon esprit depuis de nombreuses années. Je suis extrêmement heureux de me lancer dans ce voyage et de partager quelque chose d’électrique et d’opportun. “ – Mo McRae

«En plus d’être un grand acteur, Mo McRae est un conteur accompli. Sa transition vers la réalisation est quelque chose dont je suis ravi à cause de ce que je sais qu’il doit partager. J’ai hâte de le soutenir et de voir sa voix s’envoler. » – David Oyelowo

McRae est surtout connu pour ses rôles devant la caméra, qui incluent les films WILD, avec Reese Witherspoon, LEE DANIELS ’THE BUTLER, DEN OF THIEVES et THE FIRST PURGE. Il est également apparu dans la série télévisée “This is Us” pour NBC et “Big Little Lies” sur HBO.