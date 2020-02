L’acteur qui a joué au Joker dans Birds of Prey Revealed

L’acteur qui a remplacé Jared Leto dans Birds of Prey a été révélé. Alors que Leto n’a pas repris son rôle pour le film, qui a vu Harley Quinn (Margot Robbie) gérer sa rupture avec le Clown Prince of Crime, il y a eu une brève apparition non parlante du personnage. Plutôt que de ramener Leto pour quelques scènes à peine là, un double a été introduit et qui s’est avéré être le rockeur indépendant Johnny Goth.

Goth a déclaré à Earshot Media (par JoBlo): «Je connaissais quelques personnes travaillant sur le film et ils avaient entendu qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour être le Joker et pensaient que ce serait malade si je le faisais. Ils avaient besoin de quelqu’un avec des mains similaires à Leto’s Joker et de quelqu’un qui adapterait les costumes, alors je suis juste entré et je me suis avéré être de la même taille et ils m’ont donné le rôle. Nous avons filmé environ un mois après.

Vous pouvez voir quelques photos ci-dessous via le compte Twitter de Goth:

Ya boi a joué le joker dans Birds Of Prey🤡 pic.twitter.com/DkMPoDNNTe

– 𝕵𝖔𝖍𝖓𝖓𝖞 𝕲𝖔𝖙𝖍am (@johnny_goth) 18 février 2020