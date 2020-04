L’action en direct de Disney est-elle nécessaire?

Les live-action Disney devient plus que d’habitude; nous avons une avalanche Mais sont-ils de qualité?

Tout a commencé avec Alice au pays des merveilles de Burton, Cela prédit déjà que le remakes live-action ne riez pas le point fort de la compagnie de souris; il y avait des espoirs avec Cendrillon, Le livre de la Jungle et Beauty and the Beast, ce dernier étant, à mon avis, le meilleur battement en direct de Disney en se débattant au reste. Tous ont un script lâche et paresseux qui est camouflé avec le film original; un exemple clair est Aladdin, un remake qui est très bon pour traîner et c’est tout. C’est un film feux d’artifice, que le potentiel est démontré par ordinateur. Les scènes présentent des couleurs impossibles dans la vraie vie et diverses folies. En plus d’un Will Smith qui ça ne donne pas plus.

Les films ont une esthétique très ornée, avec des textures et des couleurs ils sont impossibles. Tous les scénarios sont rechargésils sont petits et ils prennent beaucoup de poids dans l’histoire et ne devraient pas et ils n’ont aucun critère par rapport au film original. Exemple de cela aussi Alice, dans laquelle Burton il tendit la main pour détruire l’essence du film. Ces avions qui survolent les étages en carton, qui semblent une publicité DisneyLand…



Maléfique, Cristopher Robin …

Véritable spin off ils seront également oubliés par leur peu d’imagination et d’histoire minable dans lequel seul le fictif prévaut, le CGI ci-dessus a vieilli fatalementEt sinon, jetez un œil à Alice au pays des merveilles. Et dans tous les remakes, il y a eu acteurs de chair et de sangMais maintenant le Roi Lion arrive et je crains le pire; un film entièrement conçu par ordinateur ça ne me va pas, mais je croise les doigts. Ce que je prédis, c’est que les remakes de Disney Live Action ont la vie très court.

