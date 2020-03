L’actrice de Superman et Lois taquine la série avec un script pilote

Superman et Lois La star Elizabeth Tulloch a dévoilé la production du nouveau spin-off de CW Arrowverse avec une photo du script pilote. La nouvelle série découle des événements du crossover massif Crisis on Infinite Earths, une histoire de 5 heures racontée à travers toutes les émissions de CW DC TV. Les acteurs de Supergirl Tulloch et Tyler Hoechlin, comme Lois Lane et Superman, présenteront les personnages emblématiques de la bande dessinée sous un jour entièrement nouveau: en tant que parents. Bien que Supergirl ait déjà établi le couple avec un bébé, la fin de l’événement méga-crossover a vu Lois demander à Superman de rentrer à la maison pour aider leurs garçons, comme dans deux super garçons!

Alors que la production de l’émission commandée directement en série commence, Tulloch a publié une photo du script de l’épisode pilote sur son compte Twitter. L’épisode 101, intitulé «Pilot», est écrit par Todd Helbing, d’après une histoire de Helbing et Greg Berlanti. La photo de couverture du pilote révèle également que Lee Toland Krieger (Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina), dirigera le premier épisode.

Les spectacles d’Arrowverse sont connus pour leur humour, et il semble qu’un spectacle axé sur Lois et Clark en tant que parents d’un couple d’adolescents soit une mine d’or comique. Les premiers avis de casting de la série appelaient deux adolescents, laissant beaucoup penser que Jon Kent serait âgé et peut-être rejoint par Damian Wayne. Cependant, nous avons appris plus tard que les adolescents s’appelaient Jonathan et Jordan Kent et seraient joués par Jordan Elsass et Alexander Garfin, respectivement.

Alors que la production de la série progresse, attendez-vous à plus de mises à jour de la part des acteurs et des créateurs. En attendant, les fans devront continuer à se demander lequel des deux fils de Kent se retrouve avec des super pouvoirs, quels autres héros classiques de DC rejoindront la série et quels types de menaces Superman et Lois fera face en dehors de l’angoisse des adolescents.

