L’actrice Kristen Wiig ne croit pas à la grande fuite de Wonder Woman 1984

Kristen Wiig jouera Barbara Minerva / Cheetah dans Wonder Woman 1984 et pense que tous les SPOILERS qui ont fui ne sont pas vrais.

Wonder Woman 1984 C’est le grand pari de DC Comics, dans sa distribution, Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal et Kristen Wiig. C’est précisément cette actrice qui hallucine qu’il n’y a pas de SPOILERS sur Internet. Ce qui veut dire qu’il ne suit pas l’actualité qui sort de ce film ou que toutes les fuites sont fausses.

Kristen Wiig Il a parlé dans une récente interview de son rôle dans Wonder Woman 1984, mais ce qui l’a le plus surpris, c’est que peu d’informations ont été divulguées:

“Personne ne sait vraiment grand-chose sur le film”, a expliqué l’actrice, “ce qui est fou de nos jours. Il est surprenant que rien ne fuit. Tout ce que vous obtenez de Warner Bros. est crypté, par exemple votre ordinateur explosera si vous l’ouvrez. “

Attention SPOILERS. Selon les informations divulguées, il existe un objet ancien qui exauce les souhaits, mais à son tour, demande une compensation. Diana Prince veut que Steve Trevor revienne après avoir été mort pendant quelques décennies. Lorsque cela se produit, elle perd ses pouvoirs. Alors que le Dr Barbara Minerva veut être plus forte et cela la fait devenir guépard et perd la tête. A sa sortie, on saura si personne ne savait vraiment quoi que ce soit ou si les acteurs ne découvrent pas les choses qui fuient de leurs films. Ensuite, nous vous laissons tous les SPOILERS de Wonder Woman 1984. En fait, même l’aspect de Cheetah que vous pouvez voir ici a été filtré.

Il a également avoué qu’il ne savait pas qui était son personnage de DC Comics:

“Je ne savais vraiment pas grand-chose sur Cheetah”, a-t-il déclaré. «Avant de parler à Patty Jenkins, j’avais une idée que cela pourrait peut-être être un méchant pour le film, alors je suis allé en ligne et j’ai regardé tous les méchants de Wonder Woman en ligne pour essayer de savoir lequel, parce que j’étais tellement excité. Et j’étais très, très heureux de découvrir que c’était elle. » Commenta Kristen Wiig.

Le film Wonder Woman 1984 a changé sa date de sortie en raison de la pandémie mondiale due au Coronavirus. Avant, il allait sortir en salles en juin 2020 et maintenant il le fera à la mi-août de cette année.

