L’adaptation cinématographique de 2017 respecte le roman de Daphne du Maurier – HITC

Le public veut que la fin de My Cousin Rachel soit expliquée à la suite de sa diffusion à la télévision.

Les amateurs de littérature ne connaîtront que trop bien les merveilleuses œuvres de la légendaire écrivaine anglaise Daphne du Maurier. Là encore, les fanatiques du cinéma reconnaîtront sûrement une multitude de ses histoires aussi…

Le seul et unique Alfred Hitchcock a réalisé de nombreuses adaptations de son travail, notamment The Birds, Rebecca et Jamaica Inn. Ils étaient mûrs pour une traduction cinématographique, et avouons-le, qui mieux que Hitchcock? Les deux premiers efforts, en particulier, figurent parmi les offres les plus chères et emblématiques du réalisateur.

Cependant, d’autres adaptations notables de ses romans incluent Don’s Don’t Look Now de Nicolas Roeg et, bien sûr, My Cousin Rachel de Roger Michell.

Le film de 2017 est basé sur le livre de 1951 et met en vedette Rachel Weisz (The Favorite) en tant que titulaire Rachel et Sam Claflin (Peaky Blinders) en tant que protagoniste Philip. C’est un film formidable avec une fin exigeante de discussion.

La fin de My Cousin Rachel de Roger Michell

La relation de Philip et Rachel prend un tour quand il tombe malade et soupçonne que le thé qu’elle lui sert pourrait être la cause de tout cela.

Bien qu’il ait été convaincu de son innocence impliquant la mort d’Ambrose tout au long du récit, il commence soudain à avoir de sérieux doutes.

Dans le dernier acte, il l’encourage à sortir sur un sentier qui s’était avéré dangereux plus tôt dans le film. Il la regarde partir et commence rapidement à fouiller ses affaires aux côtés de Louise pour trouver des preuves confirmant ses soupçons. Cependant, ils découvrent que c’est Ambrose qui a été infidèle, pas Rachel.

Cela le persuade de considérer à nouveau son innocence, mais il est trop tard… elle meurt dans un accident sur le chemin qu’il lui a conseillé de parcourir.

Avance rapide et il est marié à Louise avec des enfants.

Ma fin de cousine Rachel expliquée

La fin de My Cousin Rachel est délibérément ambiguë.

En fin de compte, après toutes ces années, il n’est toujours pas sûr de l’innocence de Rachel et son doute le hante comme un fantôme.

Le roman se termine également avec sa mort, mais elle l’appelle Ambrose juste avant de décéder. Avec le film, le saut dans le temps renforce encore l’idée de départ que Philip n’aura jamais de fermeture. La vérité meurt avec Rachel.

Il y a des raisons de croire qu’elle était innocente mais il n’y a absolument aucun moyen de savoir avec certitude grâce aux graines cousues tout au long de l’histoire – la maladie, etc.

La fin est celle qui remet en question la culpabilité et la moralité. Philip a conduit Rachel à sa mort sans être sûr de ses crimes et mérite donc d’être puni par l’incertitude en son absence. En prenant des mesures aussi méchantes et drastiques, les rôles perçus de méchant et de victime sont inversés. Alors que le public ne saura jamais que Rachel avait tort, nous pouvons maintenant confirmer – à la suite de ses actions – que Philip est. Nos actions ont des conséquences et à moins que nous ne soyons curieux plutôt que destructeurs, nous ne trouverons jamais la paix.

Réactions sur Twitter à la fin de My Cousin Rachel

Que nous parlions de l’adaptation cinématographique la plus récente ou du roman, la fin a impressionné et intrigué tant de gens depuis qu’elle s’est matérialisée.

Bien sûr, certains se sont tournés vers Twitter pour faire l’éloge ou offrir des opinions sur la fin de l’histoire. Découvrez une sélection ci-dessous:

