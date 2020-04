L’adaptation de la série télévisée Brothers In Arms est en préparation | .

Le long dormant Frères d’armes la série de jeux vidéo revient sous forme d’émissions de télévision. Lancée à l’origine en 2005, la franchise Brothers in Arms s’est rapidement distancée du domaine alors bondé des jeux de tir à la première personne de la Seconde Guerre mondiale en plongeant profondément dans l’âme de ses personnages. Dans un genre défini par l’action d’arcade, Brothers in Arms a opté pour une approche beaucoup plus ancrée, définie par une narration forte et une représentation sans faille de la guerre.

Sans les retombées pour les téléphones mobiles, la série Brothers in Arms est en hibernation depuis Brothers in Arms: Hell’s Highway en 2008, la troisième entrée principale de la franchise. En 2011, Brothers in Arms: Furious 4 a été annoncé, apportant une ambiance d’action pulpeuse à la série. Le titre a été comparé à Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, mais a été tourné en dérision pour s’être éloigné des racines historiques des jeux originaux. Finalement, le titre a été annulé et la série s’est écoulée plus d’une décennie sans nouvelle entrée.

Maintenant, toutes ces années plus tard, Brothers in Arms revient sous la forme d’une série télévisée. Comme rapporté par THR, Gearbox Software est impliqué dans la production, avec le président et PDG Randy Pitchford en tant que producteur exécutif de la série, aux côtés du showrunner Scott Rosenbaum, dont les crédits incluent Chuck et The Shield.

Le spectacle n’est que dans les premiers stades de développement, mais il est prometteur de voir le développeur original des jeux si étroitement impliqué dans le projet. Il n’y a pas de mot sur le casting ou même le réseau sur lequel l’émission peut faire ses débuts. Pourtant, Brothers in Arms a toujours été un regard intime sur la guerre et les hommes dont la vie est bouleversée par des actes horribles et patriotiques. Le travail de Scott Rosenbaum sur The Shield peut servir de modèle pour la façon dont le spectacle peut représenter ses personnages et leurs vies définies par la violence.

Ce n’est pas la première incursion de Gearbox à transformer leurs jeux vidéo en art en direct; ils ont récemment annoncé qu’Eli Roth avait été embauché pour réaliser un film basé sur Borderlands, la franchise de jeux vidéo la plus populaire de la société. Situé dans le monde lointain de Pandora, Borderlands est comme une version de bande dessinée du samedi matin de Mad Max, avec des niveaux scandaleux de violence, un humour bas et des tonnes de créatures extraterrestres à tirer et à se lier d’amitié. Hollywood a une histoire mitigée avec l’adaptation des jeux vidéo à d’autres supports, mais les grands frères d’armes et Borderlands peuvent espérer réussir. Là encore, Hollywood a également un cimetière massif de projets non réalisés qui ont été annoncés mais qui n’ont jamais vu le jour, il reste donc à voir si ces projets arriveront jamais à l’étape de la production.

