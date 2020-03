L’affiche de la première saison de Walking Dead recréée en raison d’un coronavirus

La nouvelle pandémie de coronavirus a effacé les rues, ce qui a permis à quelqu’un de recréer la célèbre affiche de la première saison pour The Walking Dead. La première saison de la série à succès AMC a attiré l’attention de tout le monde avec une affiche de Rick Grimes sur un cheval sur l’autoroute vide vers Atlanta dans des tons sépia, et l’utilisateur de Twitter The Mad Engineer a partagé une photo de la même autoroute depuis le Jackson St. Bridge qui peint une image étrange comme vous pouvez le voir ci-dessous.

La série diffuse actuellement sa dixième saison; vous pouvez voir notre propre critique de Katie Hallahan sur l’épisode de dimanche soir ici.

J’ai donc demandé à mon ancien camarade de collège, qui vit à Atlanta, d’essayer de reproduire cette photo promo emblématique de s1.

Comme il n’y avait pas de circulation à Atlanta en raison de la pandémie, il s’est rendu à Jackson St Bridge et m’a pris cela aujourd’hui.

Terrifiant.

Crédit: Lori Kristen. # TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/GNiclcedfg

– The Mad Engineer 💡 (@WalkingTrojen) 21 mars 2020