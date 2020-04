L’affiche Venom 3 faite par les fans montre le costume de Symbiote Spider-Man

Une nouvelle affiche réalisée par des fans pour Venin 3 montre Spider-Man dans sa combinaison symbiote. Dans les années 80, le costume symbiote noir de Spidey a été présenté aux lecteurs de bandes dessinées. C’est un costume préféré des fans depuis ses débuts, faisant des apparitions dans plusieurs bandes dessinées, jeux vidéo, films et émissions de télévision. Le premier et le seul moment où les fans ont vu le costume noir sur grand écran, c’était lorsque Sam Raimi’s Spider-Man 3 est sorti en 2007.

Alors que Spider-Man a rejoint le MCU il y a quelques années pour Captain America: Civil War, Sony est allé de l’avant et a créé son propre univers Spider-Man en se concentrant sur certains de ses ennemis les plus célèbres. Cela a commencé avec Venom en 2018, qui a reçu des critiques mitigées, mais a fait un succès phénoménal au box-office. Il y a eu plusieurs rapports au fil des ans selon lesquels le Spider-Man de Tom Holland pourrait apparaître dans la franchise de Sony, mais ils ont constamment réfuté les affirmations. Cela semble être tout sauf confirmé à ce stade puisque le vautour de Michael Keaton a fait une apparition surprise dans le premier trailer de Morbius. Cela ne semble être qu’une question de temps avant que Spider-Man ne rencontre Venom, c’est ce que cette affiche de fan imagine.

L’artiste ultraraw26 a créé une affiche pour Venom 3, qui imagine à quoi pourrait ressembler la combinaison symbiote de Spider-Man dans un futur film. L’affiche montre également Carnage sortant de la bouche de Venom, prédisant que Venom 2 n’est peut-être pas le dernier que nous voyons de Cletus Kasady. La pièce d’Ultraraw26 peut être vue dans son post Instagram ci-dessous.

Étant donné que Venom 3 est très loin à ce stade, les fans attendent avec impatience plus d’informations sur Venom 2. Sony n’a pas encore publié de matériel marketing pour Venom 2, mais cela ne signifie pas que les fans n’ont pas pris de retard -les scènes regardent déjà le film. Après que Tom Hardy ait confirmé que le tournage sur Venom 2 avait commencé, plusieurs photos ont été divulguées lors de la production du plateau. Les photos qui ont le plus retenu l’attention sont Cletus Kasady de Woody Harrelson, qui a été brièvement taquiné dans la scène de milieu de générique de Venom en 2018.

Comme il semble de plus en plus probable que l’univers des méchants Spidey de Sony sera séparé du MCU, les fans ont spéculé sur la façon dont Spider-Man sera introduit dans l’univers. Une théorie populaire est que Spider-Man aura un camée dans Venom 2, avant d’avoir un rôle plus important dans une autre suite. Les fans seraient ravis de voir les chemins croisés de Venom, Carnage et Spider-Man, alors j’espère que Sony donnera aux fans ce qu’ils veulent voir quand le moment sera venu de faire Venin 3.

