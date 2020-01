L’agent Odo revient dans Star Trek: Deep Space Nine Comic Book

Pour la première fois en plus de dix ans, les bandes dessinées de Star Trek reviendront à l’ère Deep Space Nine avec une nouvelle mini-série centrée sur un personnage de soutien préféré des fans. Titré Star Trek: Deep Space Nine – Trop longtemps un sacrifice, le livre se concentrera sur l’agent Odo, chef de la sécurité de la station spatiale titulaire.

Too Long A Sacrifice est écrit par David Tipton et Scott Tipton, deux écrivains chevronnés des bandes dessinées de Star Trek dont le travail a récemment été présenté dans Star Trek: The Next Generation: Through the Mirror et Star Trek: The Q Conflict. La minisérie est illustrée par Greg Scott, connu pour Gotham Central et The X-Files: Season 10. Le premier numéro proposera également plusieurs variantes de couverture: la couverture principale de Ricardo Drumond, deux incitations pour les détaillants par J.K Woodward et une variante photo. L’éditeur IDW promet que la mini-série en quatre parties de Star Trek: Deep Space Nine, qui sortira en avril, offrira une nouvelle version sombre de DS9.

L’annonce décrit la mini-série à venir comme “un thriller noir tendu” se déroulant pendant la guerre du Dominion, un conflit interstellaire qui a attiré toutes les principales factions politiques dans l’intrigue en cours de l’émission. Dans Too Long A Sacrifice, l’Odo métamorphe est sur la piste d’une série d’attaques terroristes sans coupable. L’auteur Tipton explique que l’histoire nous donnera un aperçu du “côté le plus sombre de la vie à la station” alors qu’Odo et ses alliés sont pressés d’utiliser des méthodes extrêmes pour aller au fond de cette menace mortelle pour la Fédération. L’image de couverture représente un capitaine Sisko au visage sévère, debout dans l’épave flamboyante d’une récente explosion alors que l’enquêteur mutable s’en va, l’air secoué, probablement dans le but de poursuivre l’agresseur avant de s’échapper.

Cette série arrive à point nommé pour accorder une certaine attention à un personnage qui a refait surface dans la mémoire des fans ces dernières semaines. L’acteur René Auberjonois, qui a interprété Odo (parmi de nombreux autres rôles), est décédé en décembre à l’âge de 79 ans. Cela a amené la communauté Star Trek à réfléchir sur la performance inoubliable qu’Auberjoinois a donnée au rôle, ainsi que sur le haut de gamme l’écriture de personnages que l’interprète a donné vie. La gamme de bandes dessinées IDW Trek a été largement consacrée à des histoires qui décollent de The Next Generation, et maintenant le quadrant TV en direct de la franchise se déplace pour faire revivre la plus grande star de TNG ainsi que le prochain Star Trek: Picard. Dans ce contexte, cette mini est une revisite indispensable d’une série culte culte célébrée pour son engagement dans une narration profonde et complexe.

L’équipe créative a expliqué le livre dans un communiqué de presse d’IDW.

«Se déroulant pendant les heures les plus difficiles de la guerre du Dominion, Too Long a Sacrifice montre la station pendant les temps difficiles: une série d’attentats terroristes mystérieux et apparemment insolubles, tout comme la guerre a mis tout le monde à rude épreuve», explique David Tipton. «Nous verrons le côté le plus sombre de la vie à la station pendant que Odo mène l’enquête, les conditions de plus en plus désespérées l’obligeant, lui et d’autres, à faire face à de nouveaux alliés inattendus et à utiliser des tactiques inhabituelles dans leurs efforts pour arrêter les attaques.

«Je suis vraiment excité de passer du temps avec l’équipe DS9», déclare l’artiste Greg Scott. “J’ai toujours aimé Star Trek, et j’ai hâte de dessiner ces merveilleux personnages!”

