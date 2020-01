Laisser les lumières allumées ne vous sauvera pas. Bande-annonce espagnole de ‘Another twist’

eOne Films Spain a publié la bande-annonce espagnole de ‘Une autre tournure», adaptation du célèbre roman d’Henry James réalisé par la célèbre plasticienne Floria Sigismondi (« The Runaways »,« The Maid’s Tale ») à partir d’un scénario écrit par Chad Hayes & Carey W. Hayes (« File Warren: The Conjuring ‘).

Mackenzie Davis (‘Halt and Catch Fire’), Finn Wolfhard (‘It’), Brooklynn Prince (‘The Florida Project’) et Joely Richardson (‘Color Out of Space’) jouent le rôle principal dans ce thriller d’horreur produit par Scott Bernstein et Roy Il lit pour Dreamworks Pictures qu’il arrivera dans les salles espagnoles le 17 avril, près de trois mois après sa sortie aux États-Unis (ce vendredi 24 janvier).

Depuis plus de cent ans, une histoire profondément troublante a été transmise pour terroriser le public. “Une autre tournure“ Il nous emmène dans une mystérieuse propriété de campagne du Maine, où Kate (Davis) est engagée comme baby-sitter en charge de deux enfants en difficulté, Flora (Prince) et Miles (Wolfhard). Découvrez bientôt que les enfants et la maison cachent de sombres secrets et que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent …

