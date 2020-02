L’album rock de Spider-Man confirme qu’il est le héros Grooviest de Marvel

Tout le monde connaît les paroles du catchy Homme araignée chanson à thème animée des années 1960, mais il est sûr de dire que la plupart des fans modernes de Spidey connaissent l’opéra rock complètement réel du super-héros de 1975: Spider-Man: Rock Reflections of a Superhero. Un morceau de marketing musical qui, malgré toute logique, est absolument arrivé.

En 1975, Marvel Comics et Lifesong Records ont sorti un album de disques complet retraçant l’histoire épique de Spider-Man… dans des chansons groovy des années 1970. Mettant en vedette des joyaux oubliés comme «No One’s Got a Crush on Peter» et «Peter Stays and Spider-Man Goes», l’album proposait également des couvertures originales de John Romita Sr. et une narration de Stan Lee lui-même. Les fans de Spider-Man pouvaient en fait commander Rock Reflections of a Superhero sous forme d’album record, de cassette ou de bande 8 pistes à partir d’une publicité dans les bandes dessinées Marvel, montrant que les années 1970 étaient vraiment l’âge où les bandes dessinées offraient tout.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Les meilleurs chanteurs de l’univers Marvel vous surprendront

Alors que Rock Reflections of a Superhero est depuis tombé dans l’obscurité, toutes les chansons incluses peuvent maintenant être trouvées en ligne. Avec ce fait époustouflant, regardons de plus près la véritable histoire de la création de cet album. Et bien sûr, combien l’opéra rock de Spider-Man a réellement à offrir aux fans aujourd’hui.

Comment Spider-Man a obtenu son propre album de rock

Dans les années 1970, Marvel proposait des accords de licence à diverses sociétés de médias, produisant toutes sortes de créations étranges, comme l’émission de télévision japonaise Spider-Man de Toei Company. Pendant ce temps, la directrice des licences de Marvel, Ann Robinson, a présenté Marvel à Lifesong Records, une maison de disques new-yorkaise qui représentait des artistes comme Jim Croce («Time in a Bottle»). Dans l’espoir de produire toute une série d’albums basés sur les héros de Marvel, Robinson a fait en sorte que Marvel accepte un album rock original de 12 chansons détaillant les événements clés de la vie de Peter Parker.

Le groupe de rock peu connu Crack the Sky a fourni la musique tandis que le chanteur Marty Nelson du groupe vocal jazz primé aux Grammy Awards The Manhattan Transfer a chanté la plupart des chansons. Cependant, la couverture de l’album (dessinée et peinte par l’artiste Marvel John Romita Sr.) attribue le chant et la musique aux personnages de Marvel. Au dos de la pochette, Spider-Man chante et danse accompagné de ses chanteurs suppléants, The Fantastic Four. Le groupe de Spidey comprend Luke Cage (basse), Silver Surfer (claviers), Hulk (batterie), Black Panther (guitare électrique), Thor (trompette), Captain America (tambourin), Conan and the Barbarians (cordes) et Falcon (main applaudir… oui, vraiment).

Entre les chansons, Stan Lee propose une narration sur la vie de Peter, paraphrasant des passages de l’histoire d’origine de Amazing Fantasy # 15 de Spider-Man. Cette combinaison éclectique a produit un album bizarre qui a laissé de nombreux fans de Marvel se gratter la tête alors que d’autres envoyaient ce qui était sans aucun doute l’objet de collection le plus étrange de Marvel à ce jour.

La musique de la vie de Spider-Man

Offrant une grande variété de chansons de style R&B, folk, rock et même doo-wop, Rock Reflections of a Superhero a certainement couvert toutes ses bases. Les chansons étaient censées transmettre l’expérience d’être Spider-Man (plutôt que de raconter une histoire linéaire), et étaient donc axées sur les hauts et les bas mélodramatiques qui accompagnent le fait d’être un super-héros adolescent. L’album commence sur une bonne note, avec le bien nommé “High Wire” – une chanson qui capture la liberté du slinging web à travers des riffs de guitare, des cascades de piano de style Jerry Lee Lewis, et le refrain, “I’m a free-flyer / Sur un fil haut / Je suis un homme! / Je suis un Spiiiidder-Maaann !! ” L’origine de Spidey est couverte dans “Square Boy”, où le chanteur Marty Nelson informe Peter Parker qu’il est un “Square boy / Ya gotta get cool, get cool!” alors même qu’il chante à propos de “itsy bitsy spider” qui est devenu fou, a mordu la main de Peter et lui a dit de “creuser cette énergie atomique!”

En relation: La vie de Spider-Man serait pire si l’oncle Ben VIE

“Spider-Man” raconte le changement soudain que Peter ressent alors que ses nouveaux pouvoirs d’araignée traversent son corps, le faisant siffler, “Une fois que je n’étais rien, mais un échec / Maintenant je sais qui je suis / Spider-Man! ” De même, «Nouveau point de vue» couvre la façon dont Peter voit maintenant New York d’un «nouveau point de vue» après être devenu Spider-Man.

“Peter Stays et Spider-Man Goes” offre un regard plus pensif sur la double vie d’un super-héros alors que Peter se lamente, “J’ai trouvé que la super force et la renommée ne sont pas tout ce qu’ils ont craqué / Parce que le seul qui ils ne m’aident pas ». Pendant ce temps,« Personne n’a le béguin pour Peter »couvre l’état lamentable de la vie amoureuse de Spider-Man, tandis que« Gwendolyn »explore le béguin fou de Peter pour Gwen Stacy (ce qui fait apparemment éclater Peter dans une série de paroles de musique doo-wop).

Les méchants ont le temps de briller, alors que Stan Lee raconte un rêve de fièvre de Peter où le docteur Octopus lave le cerveau de la population mondiale. Cela mène aux propres numéros musicaux de Doc Ock “Doctor Octopus Part 1” et “Doctor Octopus Part 2” où le docteur fou émet avec joie les menaces terribles suivantes pour le groupe de super-héros de Spidey, “Power Man et vous Silver Surfer / Vous avez foiré assez longtemps avec moi et je vais te faire du mal / Hé, Thor et toi, Black Panther. / Je vais tous vous transformer en danseurs Go Go! “

Malheureusement, l’album couvre également certaines des grandes tragédies de la vie de Spider-Man. Dans “Green Goblin”, Stan Lee raconte l’échec de Spider-Man à sauver Gwen Stacy du gobelin, entraînant sa mort. À partir de là, l’album prend un tour sombre avec la chanson folklorique étrange et trop dramatique de Peter, Paul et Mary «A Soldier Starts to Bleed» et l’offre finale de l’album, «Time Will Show Me The Way».

Étonnamment, pour un album désormais considéré comme une blague oubliée par de nombreux fans de longue date de Spider-Man, Rock Reflections of a Superhero résiste remarquablement bien. Bien que le mieux soit écouté avec un sens de l’humour, quelques morceaux sont étrangement accrocheurs et certaines des paroles (en particulier “Peter Stays et Spider-Man Goes”) parviennent en fait à capturer le conflit intérieur de Peter Parker. Ce ne serait pas la dernière incursion de Marvel Comic dans la musique (les années suivantes les verraient faire équipe avec des maisons de disques pour créer l’héroïne disco Dazzler et amener le groupe KISS à mélanger leur sang avec leur encre colorée), mais il se classe certainement parmi les leur plus bizarre.

Suivant: Des chansons de l’album de Noël Spider-Verse ont été enregistrées

La théorie de GODPOWER de Marvel peut changer les super-héros pour toujours

A propos de l’auteur

Michael Jung est un écrivain indépendant, un acteur et un conteur professionnel aux manières douces, avec un vif intérêt pour la culture pop, l’éducation, les organisations à but non lucratif et les bousculades inhabituelles. Son travail a été présenté dans ., ASU Now, Sell Books Fast, Study.com et Free Arts, entre autres. Diplômé de l’Arizona State University avec un doctorat en littérature américaine du 20e siècle, Michael a écrit des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des scénarios et des manuels pratiques.

Les antécédents de Michael dans la narration l’amènent à trouver les aspects les plus fascinants de tout sujet et à les transformer en un récit qui informe et divertit le lecteur. Grâce à une vie passée immergée dans des bandes dessinées et des films, Michael est toujours prêt à infuser ses articles de petits morceaux décalés pour une couche supplémentaire de plaisir. Dans ses temps libres, vous pouvez le voir divertir des enfants comme Spider-Man ou Dark Vador lors de fêtes d’anniversaire ou leur faire peur dans des maisons hantées.

Visitez le site Web de Michael Jung pour savoir comment l’embaucher, suivez-le sur Twitter Michael50834213, ou contactez-le directement: michael (at) michaeljungwriter (dot) com.

En savoir plus sur Michael Jung