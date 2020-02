L’allié des X-Men avec les nazis

La nouvelle nation des X-Men devient un paradis pour les nazis depuis que Hellfire Corporation est hors de contrôle.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Maraudeurs numéro 8. Dans la relance de Jonathan Hickman, nous avons vu comment les mutants se sont rassemblés dans le île vivante de Krakoa. Là, les X-Men ils ont établi un sanctuaire et une forteresse, parvenant à un accord avec les Nations Unies selon lequel tous les crimes mutants passés seraient oubliés. Mais maintenant Sebastian Shaw a accueilli les nazis Andrea et Andreas Von Strucker, mieux connu sous le nom Fenris.

Le problème avec cette amnistie, et en fait avec toute l’idée de Krakoa, c’est que les X-Men Ils accueillent certains des méchants les plus dangereux de la planète. Employate et Selene ce sont essentiellement des vampires mutants, qui se nourrissent de la force vitale des autres pour survivre. Magnéto C’est un ancien terroriste qui, dans le passé, a déclenché une impulsion électromagnétique dans le monde entier qui a coûté des dizaines de milliers de vies. Sebastian Shaw C’est un homme d’affaires impitoyable et égoïste qui ne s’intéresse qu’à ses propres progrès et a déjà commencé à tuer d’autres mutants pour obtenir ce qu’il veut.

La Hellfire Corporation peut dynamiter la nation mutante de l’intérieur.

Maintenant Sebastian Shaw Il a accueilli les nazis à Krakoa. Andrea et Andreas Von Strucker, mieux connu sous le nom de Fenris, sont les enfants du leader d’Hydra Wolfgang Von Strucker. Ils ont été choisis par Shinobi et Shaw accepté de faire des frères leur Chevaliers noirs dans la Hellfire Corporation.

Contrairement à la plupart des mutants, le Gènes X des jumeaux Fenris aurait été latente, n’eut été des expériences de Dr. Arnim Zola. Le baron Wolfgang Von Strucker fait ça Zola expérimenter avec ses enfants alors qu’ils étaient dans l’utérus, et Zola a réussi à activer son gène X, bien qu’il ne soit pas clair s’il ait bien compris ce qu’il avait fait. Les deux jumeaux possèdent le pouvoir de voler, tandis que le contact peau à peau déclenche une capacité secondaire à générer des explosions biocinétiques dévastatrices. Ces pouvoirs ne doivent pas être sous-estimés, car ils ont causé de grands maux de tête les X-Men et même pour le même Magnéto. Il y a des indications que le lien étrange entre ces jumeaux et ce pouvoir partagé a également rendu leur relation quelque chose de plus incestueux.

Les jumeaux Fenris ils partagent le dévouement de Wolfgang Von Strucker aux idéaux nazis et ont souvent essayé de lancer le Quatrième Reich. Ils ont été des leaders dans HYDRA, encourageant l’organisation dans certaines de ses stratégies les plus sanglantes. Il existe également une très mauvaise relation entre Fenris et Magnetoet les deux partagent une haine mutuelle. Magneto a joué un rôle décisif dans l’une des défaites de son père quelques années après la Seconde Guerre mondiale.

C’est incroyable d’imaginer Magneto vivre à côté de Fenris, et encore plus effrayant qu’ils aient désormais accès aux ressources de Krakoa.

Les règles de X Men ont suggéré que tout mutant peut accéder à la richesse de Krakoa, et certainement les membres de la Hellfire Corporation Ils peuvent déplacer de l’argent avec un minimum de supervision. Il ne serait pas surprenant que les fonds de Krakoan soient désormais redirigés vers HYDRA. Pire, selon les termes de l’amnistie mutante, le casier judiciaire de Fenris Ils ont été éliminés et jouissent de l’immunité diplomatique en tant que mutants.

Les plans de Sebastian Shaw Ils continuent à un bon rythme. Il fait déjà une offre pour que son propre fils devienne Red King, et dans Maraudeurs numéro 8 laisse entendre subtilement qu’il veut également éliminer la Reine Blanche. Quand Fenris mentionne que le noir n’est pas leur couleur et qu’ils préfèrent le blanc, Sebastian Shaw Il sourit et souligne: “Si vous m’impressionnez, je pourrais satisfaire cette demande.”

La Hellfire Corporation il devient un nid de vipères, et les serpents commencent à enfoncer leurs crocs dans l’innocent autour d’eux, comme Shaw a tué Kate Pryde.

Les nazis ressusciteront-ils à cause des X-Men? Nous le saurons bientôt.

