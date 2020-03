L’amour est aveugle Giannina Gibelli confirme que le sexe du pod est une vraie chose

Fans de L’amour est aveugle se sont demandé comment les couples dans les pods découvrent qu’ils sont sexuellement et physiquement compatibles. Bien sûr, il n’est pas un secret pour personne que, tout comme le sexe au téléphone existe dans les relations, le sexe en pod est une chose très réelle, confirme la favorite des fans, Giannina Gibelli.

Le jour de la Saint-Valentin, 2020, Netflix a publié son émission de rencontres expérimentale, Love is Blind, qui visait à prouver que l’amour peut exister au-delà des préjugés d’apparence et d’influences extérieures. Le but de l’émission était de prouver essentiellement que l’amour est aveugle et qu’il est vraiment basé sur la connexion émotionnelle. Sans la distraction de l’apparence physique et sans se soucier de l’apparence, les célibataires en quête d’amour sont entrés dans des “pods” (ou des pièces isolées) qui leur ont permis de parler à une autre personne à une date avec l’intention de trouver leurs âmes sœurs sans jamais les regarder. L’expérience sociale / émission de télé-réalité a réussi à faire ce qu’ils avaient l’intention de faire, selon tous les candidats qui se sont fiancés à l’émission, l’amour est en fait aveugle.

Connexes: A Love is Blind Dating App serait parfait pendant la pandémie de coronavirus

Les personnes qui ont eu le plaisir de regarder Love is Blind jusqu’à sa fin connaissent le franc-parler Giannina Gibelli pour sa passion dans la façon dont elle aimait Damian Powers à l’intérieur et à l’extérieur des pods. Les deux ont immédiatement commencé à sortir ensemble et à travailler à développer une forte émotion pendant les premières semaines avant de se fiancer. Lors de l’engagement, les deux se sont rencontrés en personne pour la première fois et leur relation physique a commencé. Après avoir été envoyés au Mexique pour leur propre pré-lune de miel, ils ont pu voir à quel point ils sont compatibles en dehors des pods. Même si Giannina n’était pas timide à propos de ce qu’elle voulait sexuellement de Damian, il était un peu plus penaud, mais la chimie était indéniablement là. Cependant, ce n’était pas le cas pour Kenny Barnes et Kelly Chase, où leur lien émotionnel était fort mais les étincelles n’étaient tout simplement pas là physiquement. Les fans de la série se sont demandés, comment les acteurs pouvaient-ils déterminer dans les pods s’ils seraient un bon match sexuellement sans pouvoir être dans la même pièce ensemble?

Giannina nous a donné la réponse à la plupart des questions posées par le public: y avait-il quelque chose comme “pod sex?” Et selon Giannina, c’est réel. Elle a dit dans notre récente interview, “Pod sexe. Pod sexe est une chose très réelle.” La beauté vénézuélienne a poursuivi: “Je veux dire, il n’y en avait pas la partie visuelle, mais il y avait la partie flirtante”. Bien que les interactions entre elle et Damian aient été très sincères, apparemment la conversation est devenue un peu torride lorsque les caméras étaient éteintes. Elle a révélé: «Lorsque vous flirtez avec quelqu’un, vous allez demander avant de les rencontrer – Cette personne vibre-t-elle avec moi? Ont-elles mon vibe sexuelle? Sont-elles enflammées? Bien que les fans n’aient jamais vu ce côté plus mature de la série, Giannina a définitivement confirmé qu’il ferait chaud et lourd sur ces canapés. Elle a réitéré: “Mais oui, le sexe Pod est une chose très réelle.”

Les fans pouvaient voir les couples quitter les cabosses et pouvoir rencontrer leurs fiancés pour la première fois, ils étaient plus que désireux de se mettre au lit les uns avec les autres. Cependant, il était évident pour les téléspectateurs que les couples qui n’étaient pas en mesure de se rencontrer physiquement étaient également ceux qui ne se sont pas retrouvés en couple à la fin. Il est donc maintenant confirmé que le sexe en pod était une chose très réelle et que c’était une étape nécessaire dans le processus de recherche de leur âme sœur.

Suivant: Lauren Speed ​​et Cameron Hamilton de Love Is Blind prévoient d’avoir un bébé dans l’année

L’amour est aveugle la saison 1 est actuellement disponible en streaming sur Netflix.

Crédits photo: @mysterieuxatlanta