L’amour est aveugle Jessica a donné son vin de chien (et ce n’est pas OK)

Jessica de L’amour est aveugle a donné du vin à son chien et voici pourquoi ce n’est pas OK. Non seulement cela, mais le méchant de la saison 1 a même continué à boire dans le même verre après le tournage de son chien en train de lécher le millésime avec sa grosse langue de chien humide.

Les téléspectateurs de la série de rencontres à succès Netflix ont été choqués de voir la participante controversée incliner son verre et permettre à son animal de compagnie de boire une gorgée. Jessica n’a pas raté un battement; elle a juste continué à boire et à parler juste après l’incident. Le moment a été particulièrement drôle / choquant / digne de mention étant donné le sérieux de la conversation qu’elle avait avec son fiancé, Mark. La voix de bébé de Jessica et son indécision tout au long de la saison ont fait d’elle une cible instantanée pour les fans de la série. Cependant, ce nouveau trébuchement a fait écho à travers les médias sociaux comme un cri dans un canyon.

Un téléspectateur a tweeté (via Buzzfeed): “Jessica sur l’amour est aveugle” il est très émotionnellement disponible et c’est un drapeau rouge pour moi “alors qu’elle laisse son chien boire du vin dans son verre avec désinvolture … COMME CE QUI ????” Un autre a également pris à partie Jessica et sa stabilité psychologique: “C’est le moment le plus dynamique de la télévision que j’ai vu depuis longtemps – de” Love is Blind “de Netflix.” Un gars dit à son fiancé, qu’il a rencontré la semaine précédente, qu’il est mentalement stable pendant qu’elle nourrit son vin de chien et lui dit qu’elle n’est pas sa maman. Tant à déballer en dix secondes. ” Découvrez le moment dans un tweet ci-dessous:

C’est le moment le plus dynamique de la télévision que j’ai vu depuis longtemps – de “Love is Blind” de Netflix. Un gars dit à son fiancé, qu’il a rencontré la semaine précédente, qu’il est mentalement stable pendant qu’elle nourrit son vin de chien et lui dit qu’elle n’est pas sa maman. Autant de choses à déballer en dix secondes. pic.twitter.com/ePc58CppO7

– Craig Rowin (@CraigRowin) 22 février 2020

Ce qui a rendu le moment encore plus digne de grincement, c’est que Jessica remettait en question la raison de Mark pour avoir noué leur relation à un si jeune âge. Pendant ce temps, elle semblait elle-même ivre et complètement insensible aux caméras ou aux retombées qui pourraient provenir d’autres amoureux des animaux. En tant que nouvelles des bouffonneries «Je partage. Ne vous souciez pas» de Jessica se propagent sur Internet, les experts et les amoureux des chiens ont pesé sur le fait que les raisins peuvent être toxiques pour les chiens. Un expert a également correspondu avec Buzzfeed et a noté qu’obtenir un chien en état d’ébriété pouvait être déroutant pour l’animal et entraîner une détresse émotionnelle.

Jessica de Love is Blind a démontré qu’elle est une femme avec un certain nombre de bizarreries et d’idiosyncrasies. Non seulement elle a donné du vin à son chien, mais c’est aussi la personne qui est tombée amoureuse d’un inconnu dans une capsule, puis a passé le reste de son temps à l’émission à se convaincre qu’elle était réellement intéressée par lui. Il va également de soi que Jessica a passé beaucoup de temps en état d’ébriété dans l’émission. Soit cela, soit elle est tout simplement encline à brouiller la voix tout en prononçant des diatribes auto-indulgentes ponctuées de regards larmoyants. Sa relation avec son chien est le moindre de ses ennuis après que les fans ont déterminé qu’elle était trop peu profonde pour faire partie de la L’amour est aveugle processus. Peut-être que maintenant qu’il a un goût confirmé pour les choses, elle et son chien peuvent boire pour oublier complètement l’expérience qu’elle a eue dans la série.

