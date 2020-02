L’amour est aveugle Les fans veulent que Jessica Batten sorte avec une star mariée à première vue

Fans de L’amour est aveugle veulent que Jessica Batten sorte avec une star de Married At First Sight. Depuis que la série de téléréalité à succès de Netflix a fait ses débuts la veille de la Saint-Valentin, les téléspectateurs ont adoré détester la star de l’évasion pour sa personnalité prétendument superficielle, et ont le sentiment qu’elle est un meilleur match pour Zach de l’émission de relations à succès de Lifetime.

Sur Love is Blind, les célibataires sont encerclés dans des pièces individuelles ou des “pods” et se fréquentent rapidement en poursuivant des conversations intenses et émotionnellement intimes à travers des murs fins comme du papier. En fonction des liens qu’ils établissent, les couples peuvent choisir de s’engager et de commencer le processus de construction d’une vie ensemble. Marié à première vue a une prémisse similaire: les célibataires sont jumelés par des experts, puis les hommes et les femmes se rencontrent à l’autel, se marient et commencent le processus de vie en tant que mari et femme. Marié à la star de First Sight, Zach a attiré la colère des fans de son émission quand il a dit à sa femme Mindy qu’il devrait apprendre à la trouver attrayante. Pendant ce temps, sur Love Is Blind, Jessica a établi des liens immédiats avec Mark Cuevas et Matt Barnett. Cependant, alors qu’elle se penchait vers Barnett, il la rejeta pour Amber. Jessica a doublé Mark, acceptant sa proposition de mariage à la place. Seulement maintenant, leur différence d’âge (dont elle était pleinement consciente) et son apparence physique semblent lui donner des réserves.

En relation: Le fiancé de 90 jours est-il faux? Executive Slams Rumors

Sur la base de la sensibilité respective de Jessica et Zach, les fans ont rapidement commencé à établir des parallèles entre les deux stars. Un téléspectateur a tweeté: “Jessica de #loveisblind et Zach de #MarriedAtFirstSight devraient être ensemble. Et pendant qu’ils sont ensemble, ils devraient examiner le concept des deux émissions en considérant qu’ils n’ont clairement AUCUNE idée de la raison d’être de l’une ou l’autre émission. d’eux.”

La relation entre Zach et Mindy était vouée à l’échec dès le départ. Les experts de l’émission les ont jumelés en partie en fonction de son travail d’entraîneur personnel et de son travail en tant qu’instructrice de patinage artistique. Cependant, après leur charmante cérémonie de mariage, Zach a rapidement fait savoir à Mindy pendant leur lune de miel panaméenne qu’il devrait travailler à créer une attraction physique pour elle. Après que le couple soit rentré chez lui, Zach a refusé de cohabiter avec Mindy, choisissant plutôt de rester chez lui. Les fans l’ont immédiatement appelé tous les noms désobligeants du livre, même s’il n’avait pas son mot à dire avec qui il était jumelé. En revanche, Jessica a eu la possibilité de choisir un compagnon pour elle-même. Après avoir été rejetée par Barnett, elle a renouvelé son flirt avec l’entraîneur personnel Mark. Leur première rencontre en face-à-face a été douce, mais Jessica a montré qu’elle avait froid aux pieds une fois le couple emmené lors d’une retraite romantique à Cancun. Pendant son séjour au Mexique, elle, ainsi que les autres couples, ont finalement pu voir à qui ils avaient parlé dans ces capsules. Lorsque Jessica a rencontré Barnett en face à face, elle a réalisé qu’il était plus son type physiquement, ajoutant à la piqûre d’être largué par lui.

Déclarer simplement que vous n’êtes pas attiré par quelqu’un ne vous rend pas superficiel; cela vous rend humain. Les humains ne peuvent pas se convaincre de trouver quelqu’un de séduisant. C’est le darwinisme 101. Ce n’est pas parce que Zach et Jessica sont difficiles qu’ils conviendraient l’un à l’autre. De plus, ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. Dans la vraie vie, Zach ferait probablement savoir à Mindy qu’il ne le ressentait pas après leur premier rendez-vous à l’aveugle, et elle serait épargnée par l’embarras public de son manque d’intérêt télévisé. La même chose peut être dite pour Jessica. Pourtant, dans le monde de la télé-réalité, chaque émission a besoin d’un méchant. Les téléspectateurs de Love is Blind and Married at First Sight demandent aux participants d’obéir à la formule et de trouver l’amour, quoi qu’il arrive. Malheureusement, ce n’est pas toujours juste. Deux personnes ayant de fortes préférences de rencontres sur des programmes qui ne les autorisent pas vont ressembler à des saccadés quoi qu’ils fassent.

Suivant: L’amour est aveugle est une meilleure rencontre de télé-réalité que le baccalauréat

Le dernier épisode de L’amour est aveugle sera publié jeudi.

Source: Meaww

Geoffrey Paschel apparaîtra-t-il dans 90 Day Fiance: Before The 90 Days Season 4?

A propos de l’auteur

Ebony March est un écrivain collaborateur de .. Sa carrière dans le journalisme de divertissement a commencé en 2007 en tant que critique de films et de musique. Avant de rejoindre le rythme de la télé-réalité de . en 2019, Ebony était un contributeur à Guitar World and Intent (maintenant Intent Blog). Elle a travaillé en tant que productrice de nouvelles numériques à KABC-TV à Los Angeles et a été productrice indépendante au Los Angeles Times.

L’intérêt d’Ebony pour l’activisme social, la musique et la culture pop a conduit à des apparitions sur 60 Minutes, Subterranean et 12 Angry Viewers de MTV, ainsi que Beat the Geeks de Comedy Central.

Dans ses temps libres, vous trouverez Ebony qui se penche sur les flux de décoration intérieure sur Pinterest, ou des épisodes obsessionnels de Saturday Night Live. Elle est également une cuisinière passionnée et une joueuse de jeux vidéo classiques 8 bits comme Galaga et Mme Pacman. Suivez Ebony sur Twitter.

En savoir plus sur Ebony March