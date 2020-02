L’amour est aveugle s’améliore sur les émissions de rencontres de télé-réalité

Après le buzz autour de la récente sortie de The Circle sur Netflix, les fans étaient prudemment optimistes quant à l’annonce d’une autre émission de téléréalité. Le baccalauréat a un format éprouvé, ce qui a donné lieu à plusieurs séries dérivées réussies, notamment The Bachelorette. Love Island a prouvé qu’un hit galopant au Royaume-Uni n’avait jamais vu ce genre de téléréalité. Flirty Dancing a cherché à établir des liens grâce à la danse et apparaît déjà sur plusieurs continents. La seule chose qui est indéniable, c’est que les gens aiment regarder les gens essayer de trouver l’amour. L’autre chose qui est indéniable, c’est qu’ils sont toujours à la recherche de nouvelles façons de voir cela se produire.

Love is Blind a jeté le livre des règles et a recommencé. Dans un monde plein de gens qui sont épuisés de glisser vers la droite ou d’attendre d’être balayés, Love is Blind a tenté de prouver que les vraies connexions sont basées sur plus que l’apparence physique. Plus encore, ils ont réalisé que les gens ont besoin de temps loin des distractions de la vie pour vraiment se connaître. Il n’y a pas de meilleure preuve de cela que l’émission Big Brother. Bien qu’il ne s’agisse pas du tout d’une émission de rencontres, elle présente l’un des taux de réussite les plus élevés avec les couples qui se sont mariés et / ou ont eu des enfants et qui entretiennent depuis longtemps des relations fructueuses. Dans les entretiens, la plupart de ces couples ont dit que lorsque vous êtes coincé sans téléphone, sans télévision ou sans autre distraction, vous apprenez à connaître les gens de manière très accélérée et plus profonde. Netflix a amélioré cela en en supprimant également l’apparence.

Alors que d’autres émissions ont essayé l’une de ces choses, personne ne les a réunies jusqu’à ce que Love is Blind. Love Island laisse les célibataires seuls sans appareils ni distractions, mais il est indéniable dès le premier épisode qu’il est fortement basé sur les apparences. Marié à première vue en retire les apparences, mais il supprime également la composante permettant au couple de décider par lui-même et de développer un lien naturellement. Une autre chose que Love is Blind fait est de réduire un peu la pression. Oui, tous les célibataires espèrent trouver une âme soeur et se marier, mais s’ils ne font pas de connexion, ils ne bougent tout simplement pas. Contrairement à certaines émissions de rencontres qui ressemblent à des montagnes russes dans lesquelles le candidat est attaché et doit monter jusqu’à la fin, Love is Blind consiste à laisser les couples se retrouver ou non. Alerte spoiler: tout le monde ne trouve pas son match dans les pods. Et c’est OK.

Dans un monde plein de Tinder and Bumble et de spectacles où de belles personnes s’alignent et sont choisies uniquement en fonction de leur apparence, ce spectacle ressemble à un joli changement de rythme. Dans les pods où ils ne peuvent pas être vus, les célibataires peuvent être eux-mêmes. Je veux dire, soyons honnêtes, il est beaucoup plus facile d’être soi-même le plus spirituel en suant seul dans une pièce plutôt que dans une pièce avec des talons hauts et une robe de bal que vous ne pouvez pas respirer. Cependant, le spectacle vient de commencer. Nous n’avons pas encore vu le résultat final, donc nous ne savons pas si cette nouvelle approche fonctionne ou non, mais une chose est que certains fans seront à l’écoute. Aimez-le ou détestez-le, les gens parlent tous de Love is Blind.

