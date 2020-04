L’amour et le tonnerre. Théorie de la façon dont Jane Foster devient Thor

Jane Foster sera la puissante Thor dans Thor: Love and Thunder, et ses pouvoirs pourraient être le résultat de son temps avec le joyau de la réalité.

Bien que Thor ait été vu pour la dernière fois comme le nouveau membre des Gardiens de la Galaxie, Thor reviendra sur Terre et nouvel Asgard à temps pour son nouveau film, Thor: Amour et tonnerre. Déjà, Taika Waititi a révélé l’art conceptuel du film qui met en évidence la façon dont l’un des alliés du dieu du tonnerre s’adapte à la vie sur Terre, et au-delà des gladiateurs extraterrestres et de la Valkyrie, Thor retrouvera Jane Foster. .

Cela fait un moment que Jane n’est pas apparue dans l’univers cinématographique Marvel, sans tenir compte de son petit camée dans Avengers: Fin de partie. Dans l’annonce de son retour, Waititi a également confirmé qu’elle prendrait le titre de “le puissant Thor” avec Mjolnir à ses côtés. Cela a soulevé de nombreuses questions sur la façon dont cela pourrait être avec le marteau de Thor détruit. Comme beaucoup d’autres héros UCM, mais cela pourrait être le passé de Jane avec un joyau infini qui lui offre un avenir en tant que déesse du tonnerre.

Dans les bandes dessinées, Thor perd la capacité de manier Mjolnir après le chuchotement de Nick Fury lors des événements de Original Sin. Le marteau reste sur le côté bleu de la lune, ne pouvant être ramassé par personne. Peu de temps après cet événement, une nouvelle femme Thor apparaît et s’occupe des nombreux conflits non résolus que le désormais Odinson n’a pas résolus. Il est plus tard révélé que Jane Foster a pris le relais comme l’une des Avengers les plus fortes malgré le cancer qui la tue lentement.

En ce qui concerne l’origine de nombreux héros de l’univers cinématographique Marvel, les joyaux de l’infini ont été une source commune de pouvoirs et de capacités. L’un des héros les plus puissants de l’UCM, Captain Marvel, reçoit ses pouvoirs après avoir reçu de l’énergie de la gemme spatiale, Scarlet Witch et Quicksilver reçoivent leurs pouvoirs des expériences d’Hydra avec la gemme mentale, et Vision tire son pouvoir et sa vie de ce même joyau. Étant donné que Jane avait la gemme de réalité en elle, il serait peu probable qu’elle n’ait aucun effet sur elle également, tout comme il ne resterait aucune trace sur elle qui n’aurait pas été minée à l’époque.

C’est quelque chose qui a déjà été exploré dans le roman non canonique d’UCM, The Cosmic Quest Volume II: Aftermath de Brandon T. Snider. Dans cette histoire, Jane ressent les tremblements du claquement de Thanos avant qu’il ne se produise. Cela indique que certains restes de la gemme de réalité restent dans Jane; le reliant à ces événements cosmiques. Cependant, dans le script révélé Avengers: Fin de partie, Jane fait partie des personnes tuées par le cliché.

Avec le retour de Jane dans un monde qui est au centre de trois énormes explosions d’énergie cosmique, il reste la possibilité que les restes de la gemme de réalité se réveillent en elle. Cette possibilité révèle plusieurs chemins qui pourraient conduire au nouveau statut de Jane en tant que puissant Thor.

Comme UCM Jane n’a pas la même histoire que son homologue de bande dessinée, sa connexion avec le joyau de la réalité pourrait réécrire un monde où cela vaut la peine de tenir le marteau. Il s’agit d’un mouvement tiré par le capitaine Hydra dans Secret Empire grâce à l’utilisation du Cosmic Cube. Étant donné qu’il détient le titre de “puissant Thor”, il semble peu probable qu’il devra tricher pour lever le marteau, contrairement à l’un des pires méchants de Marvel.

La résurgence de la gemme de réalité peut également ouvrir la voie au retour du marteau de Thor, qui a de nouveau disparu après que Captain America l’ait rendu au passé. Avec la connexion de Jane avec Thor et le joyau de la réalité, elle pourrait être accidentellement responsable du Mjolnir d’avoir à l’utiliser pour l’utiliser au combat. Puisque Thor a déjà le Stormbreaker, cette route permettrait à Jane de conserver le marteau qu’elle a apporté dans son univers.

Dans le même temps, le contact de Jane avec le joyau de la réalité pourrait également servir de base à l’un de ses traits distinctifs en tant que puissant Thor. Étant donné le danger des gemmes de l’infini, la gemme de réalité pourrait commencer à corrompre votre corps, se transformant en un cancer mortel. Dans la lutte contre le mal sur Terre et dans l’espace, tout en combattant le joyau de la réalité qui la consomme, Jane ferait vraiment ses preuves.

Alors que l’UCM entre dans sa phase suivante, sans les joyaux de l’infini, il semble probable que les conséquences de son temps parmi les habitants de l’univers continueront à se faire sentir. Si le joyau de la réalité a trouvé un moyen de survivre à l’intérieur de Jane, les possibilités sont infinies. Pour l’instant, il promet une nouvelle façon passionnante de présenter le dernier dieu Marvel.

Écrit et réalisé par Taika Waititi, Thor: Love and Thunder met en vedette Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie et Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster. Le film sortira en salles le 8 février 2022.