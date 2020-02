Lance Gross jouera dans le néerlandais de Preston Whitmore II – Blackfilm

La date limite indique que Lance Gross, surtout connu pour son rôle dans Maison de Tyler Perry à Payne, jouera dans néerlandais, un indé qui Preston Whitmore II écrit et réalisé, basé sur le best-seller du NY Times par Teri Woods.

Macy Gray, Jeremy Meeks, Micheal Blackson, O.T. Genasis, Mellissa Williams, et James Hyde co-star. Manny Halley a produit la photo, qui devrait sortir en salles cet été.

La photo s’est concentrée sur James Bernard Jr., alias Dutch, qui est devenu le criminel le plus dangereux du New Jersey. Dès ses débuts en tant que voleur de voitures, Dutch a reconnu l’opportunité de dominer les rues et il l’a saisie. Avec à la fois la protection et le respect de la mafia, le néerlandais devient la force la plus terrifiante dans les rues. Le procureur Anthony Jacobs est déterminé à éliminer Dutch et son équipe, et il est convaincu que ses témoins témoigneront contre eux.

Gross, qui devrait jouer le rôle d’invité dans les deux derniers épisodes de la 10e saison en cours de CBS » Hawaii Five-O, est remplacé par WME, Goodmanagement et avocat Neil Meyer