Lance l’Espagne (06/03/2020) – Pixar revient

Nous avons commencé le mois de mars avec une pluie de premières car rien de moins que douze nouveaux titres arrivent pour renouveler le panneau d’affichage, mais un seul d’entre eux a réussi à être le box-office. Nous parlons, comment pas, de ‘En avant»(Buena Vista), le premier des deux films que Pixar a sorti en 2020, étant« Soul »le deuxième en août. Mais en se concentrant sur ce qui s’en vient ce vendredi, il présente, dans un monde de fantaisie suburbaine, deux frères elfes adolescents qui se lancent dans une recherche extraordinaire pour découvrir s’il reste encore de la magie.

D’un autre côté, une autre première qui tente de se placer parmi les positions les plus élevées est ‘Injecté de sang‘(Sony Pictures), adaptation du CMIC créé en 1992 dans lequel Vin Diesel donne vie à Ray Garrison, un soldat récemment tombé au combat et ramené à la vie par la société RST sous le nom de sper humain Bloodshot. Mais pour contrôler son corps, l’entreprise a pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Ray ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais sa mission est de le découvrir.

Enfin, nous soulignerons également ‘Le rythme de la vengeance‘(Paramount), un thriller d’action qui a déjà été couronné comme l’un des plus gros échecs au box-office de l’année aux États-Unis et dans lequel Blake Lively joue Stephanie Patrick, une femme qui a perdu sa famille dans un accident d’avion . Lorsqu’il découvre que l’accident n’est pas tel, sa colère trouve un nouveau sens dans sa vie et il entre dans une mission dangereuse pour tenter de découvrir la vérité et de venger sa famille.

Pour le week-end prochain, nous aurons la première plus puissante «Opération Camarn», la nouvelle (et casposa) bande Telecinco Cinema qui deviendra sûrement (malheureusement) un box-office.

«Harriet – En quête de liberté»

Genre: Biographie, Drame, Histoire

Réalisateur: Kasi Lemmons

Guin: Kasi Lemmons, Gregory Allen Howard

Interprètes: Cynthia Erivo, Joe Alwyn, Janelle Mone, Leslie Odom Jr., Deborah Ayorinde, Vondie Curtis-Hall, Tim Guinee, Clarke Peters, Vanessa Bell Calloway, Tory Kittles, Joseph Anderson, Omar Dorsey, Zackary Momoh, Jennifer Nettles, Antonio J Bell, Willie Raysor, Henry Hunter Hall

Terrain: Film axé sur la vraie figure de Harriet Tubman, un combattant de la liberté célèbre et féroce pour les Afro-Américains asservis aux États-Unis.

«Bloodshot»

Genre: Action, Science-Fiction, Drame

Réalisateur: Dave Wilson

Guin: Eric Heisserer

Interprètes: Vin Diesel, Toby Kebbell, Eiza Gonzlez, Sam Heughan, Guy Pearce, Talulah Riley, Alex Hernandez, Siddharth Dhananjay, Jhannes Haukur Jhannesson, Lamorne Morris, Maarten Rmer, Tamer Burjaq, Patrick Kerton, Ryan Kruger, Alex Anlos, Clyde Berning Tyrel Meyer

Résumé: Basé sur les cmics les plus vendus, avec Vin Diesel dans le rôle de Ray Garrison, un soldat récemment tombé au combat et ramené à la vie par la société RST en tant que sper humain Bloodshot. Avec un bras de nanotechnologie dans ses veines et une force imparable, plus puissante que jamais et capable de s’auto-guérir instantanément. Mais pour contrôler son corps, l’entreprise a pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Ray ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais sa mission est de le découvrir.

«Le rythme de la vengeance»

Genre: Action, Mystère, Thriller

Réalisateur: Reed Morano

Guin: Mark Burnell

Interprètes: Blake Lively, Jude Law, Sterling K.Brown, Max Casella, Daniel Mays, Richard Brake, Raza Jaffrey, Geoff Bell, Nasser Memarzia, Jade Anouka, Jack McEvoy, Tawfeek Barhom, Degnan Geraghty, Ivana Basic, Amira Ghazalla

Résumé: Stephanie Patrick (Blake Lively) a perdu sa famille dans un accident d’avion. Lorsqu’il découvre que l’accident n’est pas tel, sa colère trouve un nouveau sens dans sa vie et il entre dans une mission dangereuse pour tenter de découvrir la vérité et de venger sa famille.

«En avant»

Genre: Animation, Aventures, Comédie

Réalisateur: Dan Scanlon

Guin: Dan Scanlon

Interprètes: Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, John Ratzenberger, Ali Wong, Lena Waithe, Mel Rodriguez

Terrain: Situé dans un monde de fantaisie de banlieue, ‘Onward’ présente deux frères elfes adolescents qui se lancent dans une recherche extraordinaire pour découvrir s’il reste encore de la magie. L’histoire se déroule dans un monde sans humains, où il n’y a que des elfes, des trolls, des gobelins … Dans le film, les créatures comme les licornes seront si courantes qu’elles sont considérées comme des parasites, au point qu’on peut les voir manger des ordures dans les rues.

«La femme de chambre»

Genre: Drame

Réalisateur: Lila Aviles

Guin: Lila Aviles, Juan Carlos Marquz

Interprètes: Gabriela Cartol, Teresa Snchez

Résumé: Eve est une jeune femme de chambre qui travaille dans l’un des hôtels les plus luxueux de Mexico. Les journées longues et laborieuses signifient qu’Ève ne peut pas prendre soin de son fils pendant qu’elle travaille, mais elle est convaincue que sa situation s’améliorera lorsqu’elle sera promue à un meilleur poste.

«Peau»

Genre: Biographie, Crime, Drame

Réalisateur: Guy Nattiv

Guin: Guy Nattiv

Interprètes: Jamie Bell, Vera Farmiga, Danielle Macdonald, Mike Colter, Bill Camp, Ari Barkan, Louisa Krause, Justin L. Wilson, Sean Cullen, Samantha Jones

Résumé: Bryon est un jeune homme élevé par des suprémacistes blancs. La dureté de son éducation a provoqué une profonde haine dans le cœur du jeune homme et aussi dans sa peau, couverte de tatouages ​​avec des slogans et des symboles de l’extrême droite. Cependant, lorsque Bryon tombe amoureux de Julie, il décide d’abandonner le cercle de haine et de violence dans lequel il est plongé et essaie de demander de l’aide à Daryle, un activiste qui se bat pour les droits de l’homme.

«Le meilleur reste à venir»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Alexandre de La Patellire, Matthieu Delaporte

Guin: Alexandre de La Patellire, Matthieu Delaporte

Interprètes: Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina Garca, Thierry Godard, Pascale Arbillot, Zineb Triki, Lilou Fogli, Andr Marcon, Jean-Marie Winling, Tho Hellermann, Amlina Limousin

Argument: En raison d’un grand malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que c’est l’autre qui n’a que quelques mois à vivre, décident de tout garer pour rattraper le temps perdu.

«Invisible»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Gracia Querejeta

Guin: Grace Querejeta, Antonio Mercero

Interprètes: Emma Surez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo, Fernando Cayo, Pedro Casablanc, Francisca Horcajo

Argument: Elsa, Julia et Amelia se rencontrent tous les jeudis pour une promenade matinale avant de se rendre à leur travail. C’est l’occasion de raconter ce qui leur arrive, ce qui les inquiète. Malgré les différences et les désaccords, il y a quelque chose qui les unit: l’âge et le poids qu’ils ressentent lorsqu’ils savent qu’ils ont parcouru la moitié de leur vie. Le triste sentiment que le passage des années les a déplacés de leur place pour les coincer dans un espace où ils se sentent mal placés et presque perdus.

«Sauver ou mourir»

Genre: Drame

Réalisateur: Frdric Tellier

Guin: David Oelhoffen, Frdric Tellier

Interprètes: Pierre Niney, Anas Demoustier, Vincent Rottiers, Chlo Stfani, Sami Bouajila, Damien Bonnard, Rosa Bursztein, Lorne Devienne, François Girard, Lionel Ruziewicz, John Sehil

Terrain: Franck est un pompier de Pars. Il aime sauver des gens. Il vit dans la caserne des pompiers avec sa femme, qui donne naissance à des jumeaux. Il ne peut pas être plus heureux. Lors d’une intervention dans un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. Quand il se réveille dans un hôpital, il se rend compte qu’il devra réapprendre à vivre et, à son tour, accepter d’être sauvé.

«La vague verte (que ce soit la loi)»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Juan Diego Solanas

Guin: Juan Diego Solanas

Distribution:

Résumé: Chaque semaine, une femme décède en Argentine à cause des avortements clandestins dangereux. «La vague verte (que ce soit la loi)» raconte la lutte d’une grande partie de la population argentine pour mettre fin à cette faute légale.

«Le candidat parfait»

Genre: Drame

Réalisateur: Haifaa Al-Mansour

Guin: Haifaa Al-Mansour, Brad Niemann

Interprètes: Nora Al Awadh, Dae Al Hilali, Mila Al Zahrani, Khalid Abdulraheem, Shafi Alharthy, Tareq Al Khaldi, Khadeeja Mua’th

Terrain: Maryam est une jeune et ambitieuse médecin qui travaille dans le centre de santé d’une petite ville d’Arabie saoudite. Malgré leur haut niveau de qualification, le respect de leurs partenaires masculins et l’acceptation des patients doivent être mérités quotidiennement. Indignée de l’insouciance du conseil municipal, qui met encore et encore à paver la route d’accès à l’hôpital, elle décide de présenter sa candidature aux élections municipales. Son père est musicien et est en tournée en jouant dans les premiers concerts publics autorisés dans le Royaume d’Arabie Saoudite depuis des décennies. Maryam recrute ensuite ses deux petites sœurs pour collecter des fonds et planifier la campagne. Sa candidature inattendue à la mairie surprend la famille …

«Le voyage de Javier Heraud»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Javier Corcuera

Guin: Javier Corcuera

Distribution:

Terrain: Ariarca Otero, petite-fille nièce du poète Javier Heraud (1942-1963), décide d’ouvrir le bal des souvenirs et de reconstituer l’histoire de son grand-père criblé dans la rivière Madre de Dios à 21 ans, privant la poésie péruvienne de l’une de ses voix les plus personnelles et originales. Du regard d’Ariarca, qui a également 21 ans, nous en apprendrons davantage sur la vie et l’œuvre du poète. Ce bal garde une histoire qu’elle connaît peu. Heraud a écrit son travail potica de 18 à 21 ans. À travers sa poésie et ses lettres, Ariarca découvre les voyages de Javier à Paris, Moscou, Madrid et La Havane, il y découvre également comment Javier est entré dans l’armée dans un groupe de guérilla dans les années 60 qui …