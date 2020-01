Lance Reddick rejoint «One Night In Miami» de Regina King – Blackfilm

La date limite signale que Lance Reddick, mieux connu pour son rôle dans la franchise John Wick et la série Bosch d’Amazon, a été ajouté au casting de Une nuit à Miami, les Regina King-adaptation cinématographique basée sur la pièce de théâtre de 2013 de Kemp Powers, qui a également écrit le scénario.

Reddick rejoint un casting qui jouera des personnages historiques emblématiques, y compris Kingsley Ben-Adir en tant que militant des droits civiques Malcolm X, Eli Goree comme Cassius Clay, Aldis Hodge comme Jim Brown, et Leslie Odom Jr. comme Sam Cooke. Le rôle de Reddick est frère Kareem, qui était le garde du corps et confident de Malcolm X.

Situé dans la nuit du 25 février 1964, le drame suit le jeune Clay sarrasin après avoir choqué le monde en éliminant Sonny Liston, apparemment invincible, pour devenir le champion des poids lourds. Alors que des foules de gens envahissent Miami Beach pour célébrer le match, Clay – incapable de rester sur l’île en raison des lois sur la ségrégation de l’ère Jim Crow – passe la soirée au Hampton House Motel dans le quartier afro-américain de Miami pour célébrer avec trois de ses amis les plus proches : Malcolm X, Cooke et Brown.

Ils commençaient tous à s’affirmer dans le mouvement des droits civiques et l’autonomisation des Noirs, et ce fut une soirée pour partager leurs réflexions sur leur responsabilité d’utiliser leur influence et leur stature au profit de la communauté noire. À la fin de la nuit, ils se quittent déterminés à définir un nouveau monde.

Jess Wu Calder et Keith Calder de Snoot Entertainment et Jody Klein d’ABKCO produisent, King and Powers étant les producteurs exécutifs.

Reddick sera bientôt vu en face de Tessa Thompson dans le drame d’amour d’Eugene Ashe, Sylvie Love, qui débutera à Sundance, ainsi que Godzilla contre Kong de Warner Bros.