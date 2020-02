Lancement de la toute première campagne Kickstarter Marvel pour un jeu de société en coopération

L’univers étendu de Marvel Comics s’élargit cet automne avec un jeu de société coopératif Marvel sous licence officielle qui est lancé dès maintenant en tant que projet financé par Kickstarter avec des bonus exclusifs pour les premiers contributeurs qui lancent entre le 11 février et le 4 mars. Que les joueurs soient des fans de D&D de la vieille école, se souviennent avec tendresse des jeux de rôle classiques de Marvel, ou souhaitent simplement opposer les héros emblématiques de Marvel à ses méchants diaboliques, le nouveau jeu est une expérience de jeu rapide conçue pour réunir amis et famille.

Marvel est partout ces jours-ci, des superproductions omniprésentes de l’univers cinématographique Marvel à la liste croissante des émissions peuplant le nouveau service de streaming Disney + aux jeux vidéo entrants qui incluent une expérience de réalité virtuelle Iron Man et le jeu Marvel Avengers très attendu qui a récemment été repoussé à Septembre. Cela n’inclut pas toutes les valeurs aberrantes étranges comme un costume Hulkbuster grandeur nature pour un cool 21 500 $ ou un gaufrier Avengers. Marvel a également eu sa part d’expériences de jeux analogiques, y compris les jeux de cartes, les dés de combat et même le monopole basé sur Marvel, mais cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu de jeu de société direct.

Connexes: Les 10 meilleurs jeux de société issus de Kickstarter, classés

Le nouveau jeu est officiellement intitulé Marvel United et a été un développement coopératif entre Spin Master Corp., une société mondiale de divertissement pour enfants, et CMON Limited, un éditeur et concepteur international de jeux de table dont les affiliations à la marque ont produit des jeux basés sur des franchises populaires comme Dieu of War, Bloodborne et Mark Morrison’s Kick-Ass, entre autres.

Marvel United présentera des figurines miniatures représentant les héros et les méchants célèbres de Marvel. Les bailleurs de fonds qui promettent 60 $ ou plus pendant la campagne Kickstarter recevront la boîte principale et tous les objectifs d’extension applicables lorsqu’ils se débloqueront. Chaque joueur choisit un héros dans une liste comprenant Captain America, Hulk, Iron Man, Captain Marvel et Black Widow, dont les objectifs sont de vaincre des méchants comme Red Skull, Taskmaster et Ultron. Les donateurs qui s’engagent avant le mercredi 4 mars recevront trois miniatures supplémentaires (Nick Fury, Hawkeye et Corvus Glaive de Thanos ‘Black Order) et pourront également payer 30 $ pour un pack d’extension exclusif comprenant The Infinity Gauntlet. Le jeu offre 40 à 60 minutes de jeu par match pour deux à quatre joueurs.

Avec un gameplay original des concepteurs de jeux Eric Lang et Andrea Chiarvesio et des illustrations inédites de “style chibi”, ce projet top secret devrait atteindre les bailleurs de fonds lorsque Marvel Unlimited arrivera sur le marché de détail cet automne.

Suivant: 10 jeux de société MCU que tous les fans de Marvel devraient jouer

Source: CMON Limited

Marvel United devrait sortir à l’automne 2020 et est destiné aux 14 ans et plus.

Nintendo devrait redémarrer ses jeux oubliés pour le commutateur

A propos de l’auteur

Clayton Moore est un journaliste indépendant qui a couvert la culture pop, le cinéma, les romans zombies, l’aviation et la technologie, entre autres.

Il peut être trouvé au cinéma au moins une ou deux fois par semaine et certains de ses sujets d’interview préférés incluent les acteurs Cary Elwes et Samuel L. Jackson et les scénaristes / romanciers Richard Price et Elmore Leonard. Du point de vue du jeu, sa pile de jeu est profonde de six matchs et son record est de 396 heures sur Borderlands 2.

Il est basé sur la côte centrale de la Californie.

En savoir plus sur Clayton Moore