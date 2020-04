Lancement du premier logo de la dune de Denis Villeneuve

Dune est l’un des films 2020 les plus rares à garder sa date de sortie grâce à un arc de décembre, et le logo et la première image sont en ligne. Warner Bros.a publié le logo du film, que vous pouvez voir ci-dessus, ainsi que la première photo de Timothée Chalamet en tant que proagoniste Paul Atreides via Vanity Fair. Vous pouvez voir l’image de Chalamet dans la galerie ci-dessous, à la fois la version complète et une prise zoomée.

Le film met en vedette Chalamet aux côtés de Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem et Oscar Isaac. Adapté du classique de science-fiction de Frank Herbert du même nom, Dune devrait sortir le 18 décembre et se concentre sur une famille noble chargée de la gestion de la planète Arrakis, qui est la seule source «d’épices» – le médicament qui prolonge la vie et améliore les capacités mentales.

Première dune encore