Lancement d’un nouveau réseau social pour les amoureux des Escape Rooms

Il est évident que les amoureux de Escape Room, ce jeu physique et mental où les acteurs doivent résoudre une série d’énigmes et échapper à temps à l’enfermement, ils souffrent pour vivre plus d’aventures du fait de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cependant, pour mettre fin au problème, ils ont lancé un nouveau réseau social pour mettre le jeu en action, mais depuis chez eux.

Il s’agit de Runwilly, qui transfère les aventures du monde réel au monde virtuel via nos appareils mobiles. Pour y accéder, il vous suffit de vous inscrire (fournir email et mot de passe). Créez ensuite un profil et fournissez des informations sur nos capacités, nos compétences afin de rencontrer la communauté des évadés.

Le réseau social susmentionné offre la possibilité d’accéder à une liste de salles d’évasion Gratuit et payant que vous pouvez jouer individuellement ou en groupe ces jours de confinement. Il dispose également d’un moteur de recherche qui nous permet de trouver des Escape Rooms près de notre emplacement avec la possibilité de réserver des salles et des jeux. Nous pouvons également rechercher d’autres parties et rejoindre d’autres évadés ou inviter des personnes qui souhaitent également jouer.

Il convient de noter que le réseau social nous permet également de créer notre propre salle d’évasion et propose également une liste d’entreprises qui peuvent nous aider à mettre en place des salles d’évasion.

Pour connaître tous les détails, vous pouvez visiter le site officiel de Runwilly

En matière cinématographique, le cinéaste Adam Robitel Il a amené au grand écran cette expérience (non adaptée aux claustrophobes) intitulée Escape Room: No Exit (2019). Avec un budget de seulement 9 000 000 $ MDD, il a été considéré comme un succès lors de 155 712 077 $ MDD. Une deuxième partie a été confirmée début 2019.