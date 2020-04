L’ancien directeur de Flashpoint aurait pu quitter le projet pour Ezra Miller

Partager

Au cours des dernières heures, Ezra Miller est devenue l’une des personnes les plus critiquées sur les réseaux sociaux. L’acteur a joué dans une vidéo de violence sexiste, qui a suscité de nombreux commentaires. En conséquence, l’ancien directeur de Flashpoint a beaucoup parlé de son compte personnel.

Hier matin, le scandale a éclaté sur Twitter. Tout a commencé quand une vidéo avec Ezra Miller, où l’acteur est observé maltraitant un fanatique. Étant donné les nombreux commentaires contre le protagoniste de Flashpoint, une figure hollywoodienne notable a pris son profil sur le réseau social pour poster des mots très intéressants.

Le protagoniste de l’actualité est John Francis Daley, scénariste de Spider-Man: Retrouvailles. Pendant un certain temps, Daley a été impliqué en tant que réalisateur pour le film Flash avec Ezra Miller prévu pour le DCEU. Cependant, le directeur n’a pas mis longtemps à annoncer sa retraite du projet. La bande a dérivé pendant quelques mois jusqu’à ce qu’il soit confirmé plus tard Andy Muschietti en tant que personne à la tête du projet. Pour sa part, John Francias Daley Il a publié un post sur son Twitter qui pourrait faire allusion à un comportement gênant de la part de l’acteur qui joue Flash.

différences créatives

– John Francis Daley (@JohnFDaley) 6 avril 2020

Le tweet qui a beaucoup parlé

Dans la vidéo de Ezra Miller on le voit prendre une fille par le cou alors qu’il la soumet et la traîne au sol. On ne sait pas si c’est un jeu de mauvais goût, ou si l’acteur a vraiment maltraité le garçon. Mais, comme prévu, les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas mis longtemps à le commenter … et pas pour de bon.

On sait que John Francis Daley Il a abandonné le projet Flashpoint en raison de différences créatives, mais l’écrivain n’a pas manqué l’occasion de s’en souvenir via Twitter hier, juste au moment où Ezra Miller c’était tendance à cause du matériel viral. Coïncidence? Peut-être au fond Daley Il s’est éloigné de la production en raison de certains détails dans le comportement de l’acteur, quelque chose qui pourrait être caché derrière ses mots sur Twitter.

Partager

Publication précédente

Alita 2: Christoph Waltz rejoint la campagne de réalisation du film

Article suivant

La fille de Paul Walker a partagé une vidéo émotionnelle avec l’acteur

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.