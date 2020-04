L’année du méchant. Masque noir et Sinestro

L’année du méchant, premier épisode des spéciaux dédiés à chacun des méchants de l’événement DC de l’année.

L’année du méchant l’événement de cette année de l’univers DC commence dans la Ligue de justice, mais avant cela, les méchants ont eu leur place dans cette série. Chacun d’eux est un nombre dans lequel son idiosyncrasie, son caractère et tout ce qui les transformera en avatars du pouvoir de condamnation, ou les séparera définitivement de lui, sont révélés. Ennemi sinestro du Green Lantern Corps et du Black Mask, deux méchants très différents, deux histoires très différentes avec le même objectif, le pouvoir.

L’ANNÉE DU VILLAIN

De temps en temps, les éditeurs de super-héros développent généralement un événement qui unit toutes ou presque toutes leurs séries pour changer le développement de l’univers, le mettre à jour, ou tout simplement pour faire le plus grand “boom” possible au niveau publicitaire. Dans DC Comics, ces types de grands croisements sont souvent appelés «crises» en l’honneur de l’événement le plus révolutionnaire qui s’est produit chez l’éditeur, «Crisis on Infinite Earths», qui a changé tout l’univers de l’éditeur il y a plus de 30 ans. «L’année du méchant» est la nouvelle «crise» et pour commencer, vous devez définir les personnages qui centrent l’événement: Les méchants.

Pour cela, l’éditeur a publié avant et pendant une série de spéciaux avec chacun des méchants notables de DC. L’intention, de montrer de manière courte et directe l’idiosyncrasie et les méthodes des plus grands ennemis des héros, ce qui ne veut pas dire parfois qu’ils sont d’humanité. Les éditions ECC publient deux des histoires avec le titre de l’événement chaque mois, alors que nous assistons à ce nouveau tournant de l’univers DC dans la série Justice League, Superman et la plupart de la ligne héroïque de l’éditorial. Le premier épisode correspond à un méchant de Batman assez récent et à un classique du label, et à l’ennemi juré de Hal Jordan: Black Mask et Sinestro.

MASQUE NOIR

La question ouvre un méchant qui n’a pas eu beaucoup d’attention dans la série des chauves-souris, mais avec son apparition dans le nouveau film de Harley Quinn avec Margott Robbie a gagné en importance. Roman Sionis n’a jamais été un super-vilain, toujours présenté comme un gangster avec un cachet distinctif, les masques que lui et ses subordonnés portent, n’ont jamais eu un développement très étendu. Dans le spécial écrit par Tom Taylor, certains des points les plus importants du personnage sont récupérés et sont renforcés grâce au pouvoir que Lex Luthor distribue aux méchants qu’il considère pertinents et méritant de porter le pouvoir de Doom.

Taylor se concentre sur le caractère psychopathique de Black Mask, de son énorme ego qui le porte à croire qu’il mérite de vaincre, couplé à un syndrome de Narcisse de ceux étudiés dans les écoles de psychologie. C’est un personnage étrange, il ne s’est jamais défini bien au-delà de ces petits points, ni n’a eu d’importance stratégique pour recevoir beaucoup d’attention. Utilisé comme un méchant de second ordre ou un gangster de premier ordre, toute imitation de Falcone pourrait jouer le même rôle, ce qui a fini par reléguer Black Mask aux séries de second ordre de l’univers Batman.

L’écrivain s’appuie sur le passé du personnage, réécrivant un peu et exagérant ses problèmes familiaux, pour lui donner une base plus puissante pour faire comprendre que son ambition ultime est de vaincre une famille qu’il déteste, à un tel degré, que son masque est sculpté dans le cercueil. de sa mère. Son nouveau pouvoir, fait de lui une menace supérieure, transforme le simple gangster obsédé par les visages et les apparences, en un monstre qui se cache dans le noir pour être tout le monde, sauf Roman Sionis, est Black Mask, et peut être tout le monde. monde, mais sous ces visages se trouve l’ébène de ce visage squelettique.

Cully Hammer est chargé d’illustrer cette nouvelle vision du méchant. Un classique de la bande dessinée de rue, on ne le voit généralement pas très souvent dans les très gros titres, son style anguleux, avec des noirs marqués et sans trop de contrastes ou de gris, établit facilement les personnages du côté sombre ou clair, bon ou mauvais . Dynamique et doté d’une bonne main pour l’action, il se démarque en créant des visages qui produisent suffisamment de «mauvaises vibrations» pour mettre fortement en évidence les passions et les sentiments tordus.

SINESTRO

Faire un spécial pour Sinestro pourrait être redondant, il y a des sagas entières dans Green Lantern dédiées au personnage. Mais dans ce cas, l’intrigue est basée sur la façon dont le personnage agit, et bien qu’elle ne contribue en rien au personnage, elle rend la personnalité claire pour le lecteur et sert de rappel de la meilleure lanterne du Univers, créateur d’une seconde armée de policiers galactiques et deviendra à terme un avatar de la lumière blanche de la vie.

Une force menace le contrôle de l’univers de la Doom League, puissante et apparemment indestructible, les Paragonistes avancent en détruisant les planètes et Luthor doit envoyer l’un des membres les plus puissants pour les arrêter, le porte-lanterne du spectre ultraviolet, Sinestro. La confrontation se traduira par une découverte qui mettra le Korugarian en échec, qui devra changer son orientation directe pour une plus subtile.

Mark Russel est un scénariste audiovisuel qui a signé plusieurs séries qui ont attiré les yeux des critiques malgré son approche initiale plutôt bizarre: adapter les dessins animés de Hanna Barbera aux bandes dessinées dans une perspective réaliste. Le résultat a été Les Pierrafeu et Les Chroniques de León Melquiádes, deux miniséries de haute qualité qui démontrent son bon travail et son goût pour la construction de personnages complexes.

Dans ce cas, Russell était avec un caractère créé, développé et pleinement établi, qui avait déjà marqué l’avenir. Ce qui a rendu sa tâche extrêmement difficile, mais lui a également donné l’occasion d’utiliser Sinestro pour parler d’un sujet différent dans cette Année du méchant, du contrôle. L’écrivain est clair que l’objectif de son histoire est de montrer l’évolution d’une société, depuis sa phase initiale centrée sur la religion, dans laquelle le but ultime n’est pas les membres de celle-ci mais d’accomplir ce qui a été dicté depuis une entité supérieure, jusqu’à la société actuelle d’autosatisfaction où l’individualisme est la norme. Mais même si elle soutient que le moteur du changement vient d’un personnage qui manipule et change la planche en introduisant des changements contre nature, Sinestro, les résultats répondent au sociologue le plus élémentaire.

Yildiray Cinar illustre le texte de Russell façonnant une histoire où la science-fiction est la norme et où les super-héros sont un peu à l’écart. Simple, avec un récit simple avec de nombreux plans généraux et moyens de compter avec précision, il fait son travail pour rendre les concepts clairs sans entrer dans des métaphores ou des doubles lectures qui pourraient dérouter le lecteur. Très correct et sans spectaculaire.

FONCÉ ET LÉGER

Bref, les deux histoires posent clairement les personnages, et le focus du nouvel événement, en plus d’inclure dans le cas de Black Mask une évolution du personnage. Pour les lecteurs plus âgés, il peut s’agir d’une autre histoire des personnages, mais pour les nouveaux arrivants, cela peut être un bon moyen de les rencontrer pour la première fois, ou de plonger dans des personnages qui auront un impact sur The Year of the Villain.

JOTA (J.C.Royo)

JOTA (J.C.Royo)

Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j'ai le droit d'écrire.