Larissa dos Santos Lima, fiancée de 90 jours, lance son compte OnlyFans en mars

Ancienne star de Fiancé de 90 jours, Larissa dos Santos Lima lancera un compte OnlyFans en mars de cette année. La renommée de Larissa lui est apparemment montée à la tête alors qu’elle se prépare pour un nouveau compte sur les réseaux sociaux.

OnlyFans est une plate-forme populaire dans l’industrie du divertissement pour adultes, mais elle est souvent utilisée pour d’autres genres tels que la comédie, le fitness et les musiciens. Cela permet aux créateurs de contenu d’être payés pour créer du contenu spécial pour leurs fans avec un type de fonctionnalité à la carte. Certains créateurs de contenu ont utilisé OnlyFans pour vendre des photos d’eux-mêmes nues. Bien que OnlyFans ait été qualifié d’offensant, il a également été salué par beaucoup pour avoir aidé à changer le travail de divertissement pour adultes en redonnant le contrôle aux artistes.

Connexes: Fiancé de 90 jours: Anna et Mursel sont-ils toujours mariés?

Actuellement, la star a un Instagram personnel où elle partage ses voyages quotidiens au gymnase, les traitements de remplissage des lèvres et les paysages de Las Vegas avec ses 390 mille followers. L’ancienne star de 90 Day Fiancé semble aimer publier des selfies. Selon l’histoire d’Instagram de Larissa la semaine dernière, elle créera un compte uniquement pour les yeux de son ultime fan. Avec Con Calma de Daddy Yankee en arrière-plan, Larissa arborait ce qui semblait être un costume de Wonder Woman avec ses fesses voluptueuses bien exposées pour la caméra. La légende de l’alun de TLC indique que le compte serait en ligne en mars 2020. Consultez le post ci-dessous:

De nombreux fans de la franchise à succès se demandent ce qu’elle partagera exactement sur sa page OnlyFans qu’elle n’a pas déjà partagée via son compte personnel. La statistique de la réalité partage déjà des publicités et des promotions dans lesquelles elle est rémunérée pour ses histoires et participe à un segment hebdomadaire de questions et réponses auquel elle tient fermement ses secrets.

Étant donné que la photo de Larissa est sexy par nature, les fans ne peuvent que supposer le type de contenu qu’ils achèteront. OnlyFans a la réputation que les travailleuses du sexe l’utilisent pour gagner sa vie, bien qu’il n’y ait toujours plus d’informations sur le type de contenu que les fans paieront avec Larissa, il pourrait s’agir de selfies innocents. En attendant, tous les fans de 90 Day Fiancé devront attendre et voir quand le lancement aura lieu en mars.

Suivant: Geoffrey Paschel apparaîtra-t-il dans 90 Day Fiance: Before The 90 Days Saison 4?

Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC.

Source: Larissa dos Santos Lima

Love Is Blind: Lauren peut avoir accidentellement confirmé vivre avec Cameron sur Instagram