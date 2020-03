L’armure avec laquelle ils sauveront Iron Man / Tony Stark

L’une des armures que nous avons pu voir dans Avengers: Fin de partie servira à sauver Iron Man / Tony Stark.

En 2019, il est sorti Avengers: Fin de partie, un film qui signifiait la fin d’une époque pour les héros de Univers cinématographique Marvel. Pour la bataille finale, ils voulaient tous ceux qui avaient en quelque sorte participé à la UCM Ils ont eu leur moment pour briller. Cela comprend Pepper Potts interprétée par Gwyneth Paltrow avec une armure bleue Sauvetage qui a conçu Iron Man / Tony Stark.

Bien que beaucoup de gens aient été surpris de voir ainsi Pepper Potts, nous devons nous rappeler que c’est une armure qui fait partie des bandes dessinées depuis des années. Contrairement à Machine de guerre (War Machine), qui est une armée composée d’un seul homme, Sauvetage Il est principalement utilisé pour offrir aide et assistance lors de missions et de scénarios de combat.

Maintenant, cette armure sera l’un des points les plus importants des bandes dessinées Marvel 2020.

On voit Pepper Potts très inquiet quand vous rencontrez Bethany Cabe, l’ancien chef de la sécurité de Tony Stark pour Stark Unlimited. Les deux marchent dans un couloir, où Bethany ouvre une porte cachée qui contient l’armure de sauvetage, qui a une forme et une couleur très similaires à celles de Avengers: Fin de partie.

L’aperçu se termine par Pepper Potts voler avec l’armure dans le ciel une fois de plus quand il passe par un bateau de croisière et va dans un endroit inconnu. Cependant, étant lié à la bande dessinée Iron man 2020, Rescue cherche peut-être à s’impliquer dans la guerre de l’intelligence humaine contre artificielle qui a explosé dans le Univers Marvel et cela a laissé Tony Stark comme un méchant.

Le frère de Tony Stark, Arno stark, se présente comme Iron man et dirigez le côté humain de la guerre, avec Tony Stark à la tête de la rébellion robotique. N’oubliez pas qu’il a été révélé que Tony est en fait un Intelligence artificielle que le héros lui-même a construit avant sa mort dans le Seconde guerre civile. Lorsqu’il apprend cela, il subit une crise existentielle qui le conduit à devenir une menace mondiale.

Sans aucun doute, Pepper cherchera à se ranger du côté de Tony Stark contre Arno, et la résurgence de l’armure de sauvetage peut aider à faire pencher la balance en faveur du vrai Iron man.

