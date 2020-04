L’armure spectaculaire d’Iron Man créée pour tuer les Elfes Noirs

L’une des armures les plus puissantes d’Iron Man a été créée dans un seul but. Éliminez le supervillain Malekith et ses armées d’elfes noirs.

Iron man Il a créé de nombreuses armures intéressantes et uniques tout au long de son histoire dans l’univers Marvel. Puisqu’il semble qu’il a une armure pour toute situation à laquelle il doit faire face. Cependant, l’une de ces armures des bandes dessinées est très spéciale. Non seulement dans son objectif particulièrement sombre, mais aussi dans le matériau à partir duquel il est fabriqué. Connu comme le Armure de fer froidCe costume permet à Tony Stark d’affronter un ennemi très spécifique. Malekith, le Seigneur des Elfes Noirs et toute son armée.

Alors que Malekith est généralement un ennemi de Thor, le Dieu du Tonnerre, toujours Iron man décide d’affronter les Elfes Noirs après avoir volé des anneaux au Mandarin. Initialement destiné à être une mission furtive dans le royaume Svartalfheim Pour récupérer les anneaux, Tony Stark est découvert et le méchant envoie ses soldats le traquer. Il donne à chacun de ses capitaines une bague en mandarin, censé les aider à tuer le héros une fois qu’ils l’auront retrouvé. Cependant, Iron Man ne manque jamais d’un plan bien étudié et d’urgence soutenu par de nouvelles technologies. Dans ce cas, une armure très mortelle.

Tony Stark appelle Dark Angel, un expert en technologie / magie pour l’aider.

Ils lui envoient une toute nouvelle armure, connue sous le nom de Armure de fer froid. Bien que la plupart des combinaisons Iron Man ne soient pas en fer (comme il l’a mentionné dans le premier film Iron Man), cette combinaison particulière le fait. La raison en est que le métal est mortel pour les elfes noirs. Au contact, cette race ressent une douleur atroce et un froid brûlant, d’où le nom de l’armure. Dans son nouveau costume, Iron Man renverse la situation et devient le chasseur.

Avec de longues griffes de fer dans chaque main à percer et un harpon attaché à son épaule, il tire également des nuages ​​de limaille de fer, assurant ainsi peu de chance à un elfe noir d’échapper à l’inévitable brûlure de gel. Iron Man ne joue pas avec ce costume. Comme il semble moins indulgent et plus impitoyable que la normale, plein de colère envers Malekith et ses forces.

