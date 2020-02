L’arrivée de Sonic the Hedgehog de Tails expliquée – la suite du film est absolument essentielle! – HITC

Bien que les attentes aient été minces au début, Sonic the Hedgehog s’est avéré être un moment délicieux au cinéma.

Sonic the Hedgehog s’est propagé dans les cinémas et les fans de Tails ne seront pas déçus…

Eh bien, c’était une belle surprise!

Nous sommes tous assez habitués à voir des adaptations cinématographiques, les studios traduisant une gamme de propriétés sur grand écran, de la vidéo aux jeux de société.

Cependant, lorsque la première bande-annonce de Sonic the Hedgehog est arrivée, il y a eu un tumulte total. Le personnage sega classique est si emblématique et signifie beaucoup pour beaucoup, alors quand ils ont décidé de rétrécir les yeux du hérisson et d’étirer ses jambes, le design a été décrié par les fans comme effrayant et méconnaissable.

Sachant qu’ils auraient eu une émeute sur leurs mains – bien, pas une émeute … juste pas de très bons retours au box-office – ils sont retournés à la planche à dessin et l’ont remaniée en conséquence.

Le film de Jeff Fowler est maintenant dans les cinémas, avec Ben Schwartz exprimant sonic et Jim Carrey donnant hilarante à Dr. Robotnik à la vie.

Ils sont tous les deux géniaux, mais que serait un film Sonic sans Tails?

Sonic the Hedgehog Movie: Tails

* AVERTISSEMENT: SPOILERS *

Sonic the Hedgehog voit Tails faire une apparition dans une séquence post-crédits cruciale.

Le compagnon du protagoniste titulaire – Miles «Tails» Prower – apparaît à mi-parcours et taquine une suite potentielle. Dans la scène, nous voyons le personnage courir à l’écran d’une autre dimension et apparaître dans une forêt. Il semble immédiatement inquiet et sa recherche de Sonic pour livrer des nouvelles impératives devient claire.

Tails dit rapidement: “Si ces lectures sont exactes, il est là, je l’ai trouvé.” Il procède ensuite à regarder un gadget sur son poignet et prononce: “J’espère juste que je ne suis pas trop tard.” Il accélère alors au loin vers Emerald Hills.

Il ne répond pas à ses inquiétudes, ce qui alimente un sentiment de mystère et d’intrigue en termes de suite. Nous savons que le Dr Robotnik est susceptible de s’échapper, comme le suggère fortement la fin du film, alors peut-être que le clip avec Tails confirme qu’il est libéré.

Dans l’ensemble, si une suite est donnée, nous savons que Tails figurera en bonne place aux côtés de Sonic, ce qui signifie que l’émergence de personnages encore plus étonnants est possible. Plutôt que Sonic découvrant la mission à venir, ce sera sûrement Tails qui la portera à son attention au début du film, donc le premier acte a déjà été bien mis en place.

Le public parle de la scène post-crédits de Sonic the Hedgehog

Comme vous vous en doutez, le public de Sonic the Hedgehog s’est tourné vers Twitter pour offrir une variété de réactions à la surprise post-générique.

Certains sont sur la lune, d’autres neutres et ainsi de suite. Bien sûr, cela dépend à quel point vous êtes un fan de Sonic … à ceux qui ont grandi avec lui et qui restent incroyablement nostalgiques, voir Tails est un gros problème.

Découvrez une sélection de tweets:

Colleen O’Shaughnessey fait entendre Tails!

Tails est exprimé dans le film par la merveilleuse Colleen O’Shaughnessey.

L’actrice américaine de 48 ans était un excellent choix pour aider Tails à l’écran, ce qui rend une suite encore plus essentielle!

Elle a exprimé tant de personnages mais est peut-être mieux connue pour Sora Takenouchi dans l’anime Digimon. Les fans de super-héros connaissent peut-être aussi son travail en exprimant Wasp dans The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes.

Fait intéressant, elle a exprimé Tails à de nombreuses reprises avant le film dans des jeux vidéo tels que Team Sonic Racing, ainsi que dans des émissions de télévision comme Sonic Boom. Dans cet esprit, la lancer pour l’adaptation au grand écran était vraiment une évidence.

