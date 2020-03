L’art clé de la nouvelle série Quibi de Jennifer Lopez «Thanks A Million» – Blackfilm

Quibi a publié l’art clé de la série produite par Jennifer Lopez “Mille mercis.” Le spectacle verra des célébrités telles que Jennifer Lopez, Kristen Bell, Nick Jonas, Tracy Morgan, Aaron Rodgers, Yara Shahidi, Gabriel Iglesias, Anthony Davis, Kevin Hart et Karlie Kloss dirigera chacun des épisodes individuels de la série.

Chaque épisode de Thanks a Million mettra en vedette des personnalités publiques reconnaissantes qui lanceront une chaîne de gentillesse en offrant 100 000 $ à une personne sans méfiance qui a eu un impact positif sur leur vie. Le destinataire doit ensuite payer en avant en donnant la moitié de cette somme à quelqu’un d’autre qui a fait de même, et la chaîne continue. Sur dix épisodes, 1 000 000 $ seront mis entre les mains des gens ordinaires.

Thanks a Million sera produit par Lopez’s Nuyorican Productions et Industrial Media’s B-17 Entertainment en association avec Universal Alternative Television Studio. Lopez, Elaine-Goldsmith Thomas, Alex Brown, Rhett Bachner, Brien Meagher, Dena Waxman et Benny Medina sont producteurs exécutifs.

Quibi devrait être lancé le 6 avril 2020.