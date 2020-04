L’art de fan spectaculaire de Robert Pattinson en tant que Batman qui rit

Le Batman qui rit ou le Batman qui rit est un méchant spectaculaire de DC Comics qui peut maintenant voir à quoi il ressemblerait si Robert Pattinson le jouait.

Partagé sur Instagram, le fan art présente l’acteur Robert Pattinson portant la capuche avec le bord à pointes caractéristique Le Batman qui rit. Il a aussi un grand sourire de Joker.

“Robert Pattinson comme The Laughing Batman”, a déclaré l’artiste. “Aimeriez-vous voir une adaptation en direct de TBWL?”

Ce serait quelque chose de spectaculaire, bien que probablement l’adaptation que le réalisateur Matt Reeves prépare ne se rapproche pas de quelque chose de similaire à ce méchant.

Qui est ce personnage de DC Comics?

Le méchant est apparu pour la première fois dans Dark Days: le casting # 1 à partir de 2017 et deviendrait plus tard un méchant principal de la série Superman / Batman. Créé par Scott Snyder et Greg Capullo, il appartient à Earth-22. Lorsque Batman tue le Joker, il devient contaminé par certaines toxines et devient une combinaison des deux. Né Le Batman qui rit, avec l’intelligence et les ressources de Bruce Wayne, a ajouté à la psychopathie et au sadisme du Joker. Bientôt, il conquiert le monde et se rend sur Prime-Earth (Earth 0), là, il fait face aux héros du Justice League. Grâce à sa popularité, il est devenu le méchant préféré des fans de DC Comics.

L’acteur Robert Pattinson sera la nouvelle incarnation du Chevalier noir au cinéma, le tournage était sur la bonne voie jusqu’à ce qu’il doive être arrêté en raison de la pandémie mondiale causée par le Coronavirus.

Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup de détails sur le film The Batman mais il a un casting spectaculaire dirigé par Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano et Andy Serkis. Théoriquement, il sortira à l’été 2021, mais comme il y a un retard dans le tournage, cette date peut changer.

