L’ascension de Skywalker avec le COVID-19

L’écrivain de la série Disney + She-Hulk Dana Schwartz a activé les médias sociaux en comparant le coronavirus (COVID-19) à Star Wars: The Rise of Skywalker

Dana Schwartz, scénariste de la série Disney + de Marvel Studios, She-Hulk, a suscité une énorme controverse en plaisantant avec la pandémie de coronavirus (COVID-19) et en la comparant à Star Wars: The Rise of Skywalker.

“COVID-19 sera comme Skywalker Ascent”, a tweeté Schwartz. “C’est un cauchemar. Ça va être un combat. Mais alors nous sortirons de l’autre côté et ferons comme si cela ne s’était jamais produit. De plus, nous ne pourrons pas comprendre pleinement ce qui s’est passé sans lire une tonne de littérature supplémentaire. » Une référence claire aux romans et aux bandes dessinées publiés pour combler les trous de script qui ne servent pas seulement à comprendre le J.J. Abrams et la nouvelle trilogie de suites de la saga originale.

Le tweet a déjà été supprimé du récit de l’écrivain, mais les réponses demeurent, certains d’entre eux ont trouvé le commentaire de Schwartz amusant, tandis que de nombreux autres ont été offensés et sévèrement critiqués car une pandémie mondiale était comparée à un film Star. Guerres. Nous ne savons pas si ce tweet aura des conséquences pour le scénariste, car Disney n’aime pas ces blagues, encore moins si le film auquel il est fait référence est une propriété de l’entreprise.

Bonne décision de comparer un Star Wars (que vous n’aimez pas) à un virus mortel. pic.twitter.com/Dv9ljuFRNI

– Hammerica (@HammerTheSenate) 31 mars 2020

Désolé d’être un buzzkill, mais nous envisageons quelque chose comme 1000 fois le 11 septembre se produisant proportionnellement dans la plupart des grandes économies en même temps. Nous aurons de la chance si cela ne nous renvoie pas à la pierre.

– Ygg Studios (@ygg_studios) 31 mars 2020

Dana J’espère que quelqu’un dont vous respectez l’opinion vous rappelle que des dizaines de milliers de personnes sont mortes et des centaines de milliers vont sûrement…

– jonathan (@cry_twombly) 31 mars 2020

Au moment de la publication de cette nouvelle, il y avait plus de 789 236 cas confirmés de coronavirus dans le monde et plus de 38 000 décès. L’Espagne, le pays d’où nous publions cinemascomics.com, a déjà dépassé la Chine en nombre de décès avec 8 189 décès et plus de 94 000 cas.

Réalisé et co-écrit par J.J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker Il met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Keri Russell, Anthony Daniels, Mark Hamill, Billy Dee Williams et Carrie Fisher, avec Naomi Ackie et Richard E. Grant. Le film est maintenant disponible en HD numérique, Blu-ray et 4K UHD.

Partager

Publication précédente

The Walking Dead confirme que son meilleur héros est Negan et non Rick

Article suivant

Star Wars: The Clone Wars. Le syndicat du crime de Pyke expliqué

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.