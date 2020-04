L’ascension de Skywalker disponible le jour de Disney + Star Wars

Star Wars: The Rise of Skywalker, le neuvième et dernier épisode de la saga Skywalker seront disponibles sur Disney + à partir du 4 mai

Le dernier chapitre de la saga Skywalker, Skywalker’s Ascent, sera disponible sur Disney + en hommage au Star Wars Day le 4 mai. Pour la première fois, les fans pourront profiter de toute la saga Skywalker au même endroit. La saga, qui a commencé en 1977 avec le film de George Lucas Un nouvel espoir, fait déjà partie de la vaste collection de films et de séries Star Wars sur Disney + qui comprend Le Mandalorien, Star Wars: La guerre des clones. La dernière saison et Rogue One: une histoire de Star Wars.

Lucasfilm et le réalisateur J.J. Abrams a rejoint les forces dans Skywalker Ascent, le dernier chapitre passionnant de la saga Skywalker, où une bataille héroïque est menée pour restaurer la paix et la liberté dans la galaxie, dans un résultat épique et formidable. Le film met en vedette Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran avec Ian McDiarmid et Billy Dee Williams.

Skywalker’s Ascent est réalisé par J.J. Abrams et produit par Kathleen Kennedy, Abrams et Michelle Rejwan. Callum Greene Tommy Gormley et Jason McGatlin sont producteurs exécutifs. Le script est l’œuvre de Chris Terrio et J.J. Abrams; l’histoire est de Derek Connolly, Colin Trevorrow, J.J. Abrams et Chris Terrio, basés sur des personnages créés par George Lucas.

Toute la saga au même endroit

Star Wars: Skywalker’s Rise est incorporé dans le contenu du 4 mai sur Disney +, y compris la première de la série documentaire de huit épisodes Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian et la finale de la série animée primée Star Wars: The Clone Wars. Ce contenu fait suite au dernier épisode de la première saison de The Mandalorian le 1er mai au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Autriche et en Suisse.

En plus de ces nouveaux titres, Disney + rendra également hommage à Star Wars toute la semaine à travers un thème de plateforme avec les arts conceptuels de la saga, comme une galerie commémorative le 4 mai dans laquelle chaque film sera accompagné de leurs créations. originaux. De Star Wars: Un nouvel espoir à The Mandalorian, ces créations incluront les créations d’artistes bien connus tels que le légendaire Ralph McQuarrie et l’artiste, auteur et concepteur de production Doug Chiang, lauréat d’un Oscar. Dans le même temps, sur l’écran d’accueil de Disney +, la section de la saga, visible sur le web et sur les appareils connectés à Internet, sera mise à jour avec une nouvelle animation qui rend hommage au saut bien connu dans l’hyperespace de la saga.