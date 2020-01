L’ascension de Skywalker. Le camée d’Ed Sheeran a été dévoilé

Star Wars: The Rise of Skywalker C’est sur toutes les lèvres. Bien que plusieurs semaines se soient écoulées depuis sa première, il y a encore des gens qui parlent encore de ce film. Apparemment, le chanteur Ed Sheeran Il a fait un caméo et a révélé quel personnage il a fait.

Au fil des semaines, la fièvre déchaînée par la première de Star Wars: The Rise of Skywalker Il commence à se dissiper. Malgré tout, il y a des nouvelles qui ont fait reparler les gens du film. Ceci est le camée que le chanteur a effectué Ed Sheeran et quel était le personnage qui personnifiait.

Depuis 2018, on parlait d’un possible camée de chanteur dans Star Wars: The Rise of Skywalker, mais néanmoins, avec la sortie du film, personne n’a pu identifier quel personnage il faisait Ed Sheeran. À cette époque, des images présumées du tournage faisaient penser que le chanteur avait joué l’un des nombreux stormtroopers qui apparaissent tout au long de la séquence, mais il semble finalement que les rumeurs n’étaient pas fondées.

Selon le compte rendu officiel de Star Wars, Ed Sheeran a joué l’un des extraterrestres faisant partie de The Resistance. “Nous sommes amoureux de votre silhouette, Ed Sheeran alien”, a commenté la page Disney. Même ainsi, nous ne savons toujours rien de l’histoire de ce membre rebelle qui continue sans nom. La grande question est de savoir si l’étude continuera de révéler plus d’oeufs de Pâques qui sont passés inaperçus?

Bien que cela ait pris plus de temps que ses prédécesseurs, Star Wars: The Rise of Skywalker Il a réussi à surmonter la barrière de 1 000 millions de dollars.

Le peu d’enthousiasme généré sur le marché asiatique a rendu ce record plus long à arriver que prévu. Néanmoins, cela n’a pas empêché Disney de continuer à avoir le monopole presque complet des bandes qui balayent le box-office.

