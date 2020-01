L’ascension de Skywlaker atteindra 1000 millions

Cela semblait avoir compliqué mais finalement Star Wars: La montée en puissance de Skywalker si elle devait croiser les 1000 millions de box-office mondiaux

Avec Star Wars: The Rise of Skywalker au milieu de sa quatrième semaine en salles et après avoir ajouté à la collection les 4,3 millions lundi dernier, le dernier chapitre de la “saga Skywalker” accumule un total de 996,5 millions de dollars récoltés dans le monde. Cela signifie qu’il dépassera le milliard, mais la route n’a pas été facile pour l’épisode IX de la saga.

En ce moment, L’ascension de Skywalker il a environ 60 millions de moins que le total de Rogue One: une histoire de Star Wars, et tout indique qu’il ne dépassera pas 1 330 millions Star Wars: The Last Jedi de 2017.

En conséquence, l’épisode IX sera la livraison de la nouvelle trilogie qui a obtenu moins de revenus à ce jour, une surprise étant donné que c’est la fin d’une histoire de neuf chapitres. Il semble définitivement que les critiques négatives ont nui à la montée de Skywalker et les visites répétées ont dû diminuer après que les fans ont rejeté cette conclusion et bon nombre des décisions créatives qui ont été prises.

D’accord Le dernier Jedi C’était source de division, il semble que les tentatives pour rendre les fans inconditionnels satisfaits de cette fin aient échoué, tandis que le manque de réponses (dont beaucoup ont été répondues dans le “Dictionnaire visuel” du film) s’est également avéré frustrant pour les fans. .

Neuvième épisode de «Star Wars», saga créée par George Lucas, et de retour au cinéma par Disney. “L’ascension de Skywalker” sera le point final non seulement de cette nouvelle trilogie qui a commencé en 2015, mais aussi de la saga telle que nous la connaissons jusqu’à présent, car il s’agit du dernier chapitre de l’histoire des Skywalkers. Aux protagonistes des épisodes précédents, Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) et Rose (Kelly Marie Tran) sont ajoutés des visages familiers de la franchise qui reviennent une fois de plus, comme Lando Calrissian (Billy Dee Williams), Luke Skywalker (Mark Hamill) et le général Leia, dans la dernière apparition de Carrie Fisher grâce à des images inédites de ‘The Force Awakens’. Ensemble, ils affronteront Kylo Ren (Adam Driver) et les nouveaux dangers qui les attendent ainsi que les anciens ennemis du passé à la fin des neuf films de «Star Wars». Parmi ces personnages sombres, les protagonistes devront faire face au retour du dictateur Darth Sidious, l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid). Ce différend ressuscité entre les Jedi et les Sith sera particulièrement difficile pour Rey, qui continuera à faire face à ses doutes et craintes internes concernant son identité, son rôle dans toute l’histoire de la force.

