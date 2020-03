L’ascension et la chute des mythiques Midway Games. Insérer une bande-annonce

L’histoire de la façon dont une équipe de geeks et de inadaptés a créé certains des jeux vidéo les plus grands et les plus populaires de tous les temps à l’arrière d’une usine de Chicago.

Voilà «Insérer une pièce», un film documentaire réalisé par Joshua Tsui qui couvre l’ascension et la chute de la mythique Midway, une société américaine qui a développé des jeux vidéo tels que Mme Pac-Man, Psi-Ops, WWF Wrestlemania, Mortal Kombat, NBA JAM, Spy Hunter ou Tron, parmi beaucoup d’autres.

Sa première mondiale devait avoir lieu dans le sud par le sud-ouest d’Austin, Texas, États-Unis, bien que, comme nous en savons tous plus qu’assez à ce stade, le coronavirus ait empêché que cela se produise.

