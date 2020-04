Last Kingdom Saison 4: Nouveau casting et guide des personnages de retour

Quels acteurs reviennent Le dernier royaume saison 4, et qui sont les nouveaux ajouts? Basée sur la nouvelle série de Bernard Cornwell connue sous le nom de The Saxon Stories, la série Netflix explore l’histoire de l’Angleterre. The Last Kingdom saison 4 sorti le 26 avril 2020.

Dans la saison 4 de The Last Kingdom sur Netflix, Uhtred de Bebbanburg traite des conséquences de la mort du roi Alfred et se rend dans sa patrie pour compenser les injustices passées. Il cherche à se venger de son oncle Aelfric – qui avait volé Bebbanburg des années auparavant – et doit surveiller de près la veuve du roi Alfred Aelswith et son fils Edward, le roi du Wessex. La saison 4 de Last Kingdom est basée sur les romans The Pagan Lord et The Empty Throne.

Le casting de la saison 4 de Last Kingdom comprend Uhtred et son groupe d’outsiders, ainsi que divers nouveaux arrivants. Dans l’ensemble, il y a beaucoup à suivre alors que les Saxons et les Danois s’affrontent.

Alexander Dreymon en tant que Uhtred de Bebbanburg: L’héritier légitime de Bebbanburg. Alexander Dreymond a interprété Luke Ramsay dans American Horror Story saison 3.

Eliza Butterworth comme swlswith: La veuve du défunt roi Alfred. Eliza Butterworth est apparue dans WPC 56 et DCI Banks.

Jamie Blackley comme Eardwulf: Commandant de Lord Aethelred. Jamie Blackley est apparu dans If I Stay and Catch-22.

Stefanie Martini comme Eadith: La sœur d’Eardwulf; La maîtresse de Lord Aethelred. Stefanie Martini a interprété Sophia de Haviland dans Crooked House et Jane Tennison dans Prime Suspect 1973.

Ruby Hartley comme Stiorra: La fille d’Uhtred. The Last Kingdom marque les débuts à la télévision de Ruby Hartley, récemment diplômée du Royal Welsh College of Music and Drama.

Eysteinn Sigurðarson comme Sigtryggr: L’amour de Stiorra. Eysteinn Sigudarson a interprété Lazlo dans Devs.

Ossian Perret comme Wihtgar: Un personnage mystérieux. On sait peu de choses sur ce rôle. Ossian Perret a interprété Lord Tinglant dans la saison 1 de The Witcher.

Máté Haumann comme Cenric: Máté Haumann a interprété Field Marshall dans The Witcher saison 1.

Oscar Skagerberg comme Bjorgulf: Oscar Skagerberg a interprété Kristoffer Hanki dans Midnight Sun.

Helena Albright as Ælfwynn: Helena Albright a fait ses débuts à la télévision dans The Alienist.

Finn Elliot en tant que Young Uhtred: Finn Elliot a dépeint le jeune Philip dans The Crown.

Ian Hart comme Beocca: Un prêtre saxon. Ian Hart a interprété le professeur Quirrell dans Harry Potter et la pierre du sorcier et Thomas Blanky dans la saison 1 de The Terror.

Emily Cox comme Brida: Une femme saxonne qui a été élevée par des Danois. Emily Cox est apparue dans Tatort et dépeint Emily dans Jerks.

Magnus Bruun comme Cnut: Un guerrier viking; Le partenaire de Brida. Magnus Bruun a représenté Thomas dans Sprinter Galore et Jonas dans When the Dust Settles.

Timothy Innes en tant que roi Edward: Le roi du Wessex. Timothy Innes a interprété Benjamin Lennox dans Harlots et Footman # 1 dans The Favorite.

Mark Rowley en tant que Finan: Le conseiller d’Uhtred. Mark Rowley incarné dans le personnage principal de la version 2018 de Macbeth et Dane dans Guns Akimbo.

Jeppe Beck Laursen comme Haesten: Un Viking. Jeppe Beck Laursen est connu pour ses rôles au cinéma dans Dead Snow et Hansel & Gretel: Witch Hunters.

Toby Regbo comme Lord Æthelred: Le Seigneur de Mercie. Toby Regbo a interprété Young Dumbledore dans Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald et Tommaso Peruzzi dans Medici saison 3.

Millie Brady comme princesse Æthelflaed: La sœur du roi Edward; La femme de Lord Aethelred. Millie Brady est apparue dans Pride and Prejudice and Zombies et King Arthur: Legend of the Sword.

Arnas Fedaravičius comme Sihtric: L’espion d’Uhtred. Arnas Fedaravičius est connu pour ses performances dans Deadly Code et Access All Areas.

Ewan Mitchell comme Osferth: Fils bâtard du roi Alfred. Ewan Mitchell a interprété Ettore dans High Life et Tom Bennett dans World on Fire.

Joseph Millson as Ælfric: L’oncle d’Uhtred. Joseph Millson est connu pour ses rôles au cinéma dans Casino Royale et Angel Has Fallen.

