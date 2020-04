L’attaque de Titan révèle pourquoi ils mangent des humains

L’une des théories les plus horribles de l’attaque sur Titan (Shingeki no Kyojin) a été confirmée et nous savons déjà pourquoi ces êtres monstrueux mangent des humains.

Depuis sa sortie Attack on Titans, Il a captivé les fans avec son monde sombre et sombre. Puisqu’il s’agit d’un endroit où les humains doivent vivre de peur d’être dévorés par les énormes titans. Pendant de nombreuses années, les fans se sont demandé pourquoi les titans avaient besoin de manger des humains alors qu’ils ne possédaient même pas d’organes digestifs. Puisqu’il est expliqué qu’ils tirent toute leur énergie de la lumière du soleil et n’attaquent jamais les animaux. Les humains semblent être les seuls êtres vivants qu’ils s’efforcent d’attaquer.

La raison de ce comportement curieux a finalement été révélée dans la troisième saison de Attack on Titans, bien que des indices aient été donnés à ce sujet depuis la deuxième saison. Et la vérité est non seulement horrible, mais aussi étonnamment tragique. Ils mangent des humains parce qu’ils s’attendent inconsciemment à ce que l’une de leurs victimes possède le pouvoir des métamorphes Titan, un pouvoir qui leur permettrait de se transformer en humains.

Le premier indice a été montré lorsque Ymir a révélé sa véritable identité.

Selon Ymir, elle a été un titan errant et insensé pendant des décennies jusqu’à ce qu’elle mange Marcel, la partenaire de Reiner, Annie et Bertoldt. Après avoir mangé Marcel, dirigé uniquement par pur instinct, elle a rapidement retrouvé sa forme humaine. Ymir a décrit ses souvenirs de Titan comme un «long cauchemar». Depuis cette révélation, les fans ont théorisé que les Titans recherchent des humains suite à un désir subconscient de retrouver leur forme humaine, et veulent donc se réveiller de leur état de rêve douloureux.

Lorsque Rod Reiss est devenu le Titan, nous avons pu voir comment ces êtres voient le monde. Alors que la caméra prenait la perspective de Rod et révélait une vision qui ne voyait que des points lumineux au loin. L’énorme Titan se dirigeait obsessionnellement vers la source de lumière, comme un papillon vers une flamme, inconscient et inconscient du fait que ces lumières étaient vraiment des êtres humains.

Cette révélation de la série Attack on Titans Cela explique également pourquoi ils sont attirés par les grandes villes peuplées et pourquoi ils ne mangent que la portion contenant le liquide céphalorachidien de leurs victimes. Une fois qu’un Titan sans cervelle trouve et mange enfin le liquide céphalorachidien d’un levier de vitesses, ce Titan (comme on l’a vu quand Armin a mangé Bertoldt) se transformera à nouveau en un être humain et reprendra conscience, mais il deviendra également le héritier du pouvoir de changer.

