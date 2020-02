Laura Dern est célébrée par le chœur des hommes gays pour l’icône qu’elle est

L’actrice Laura Dern a récemment été la vedette d’une performance du Gay Men’s Chorus aux Film Independent Spirit Awards. Au cours de la cérémonie annuelle de remise des prix, les statues sont rentrées chez elles avec de nombreux films «snobés» par l’Académie, dont The Farewell et Uncut Gems.

Fondé en 1984, le Film Independent Spirit Awards célèbre les cinéastes indépendants ou ceux qui ont réalisé leurs films avec un budget inférieur à 20 millions de dollars. Dans le cas de la remise des prix de cette année, les nominés incluaient des films comme Uncut Gems, The Farewell, ainsi que Honey Boy, Booksmart et Midsommar, entre autres. The Farewell a remporté le premier prix de la soirée du meilleur long métrage et de la meilleure femme de soutien pour Zhao Shuzhen. Uncut Gems, cependant, a été le grand gagnant de la soirée avec trois prix: Meilleur mâle pour Adam Sandler, Meilleur réalisateur Ronald Bronstein et Benny Safdie et Meilleur montage. Les favoris aux Oscars étaient toujours présents, cependant, et dans certains cas, ils ont même gagné. Marriage Story, par exemple, a remporté une victoire du meilleur scénario pour Noah Baumbach, mais c’est une sérénade de l’une des stars du film, Laura Dern, qui a volé la vedette.

Introduite par l’hôte Aubrey Plaza, la performance de la section de Los Angeles du Gay Men Chorus a célébré les moments gays des films de cette année que beaucoup ne réalisaient peut-être pas étaient gays. Cela inclut des moments comme la pole dance de Jennifer Lopez à Fiona Apple dans Hustlers et la tournée de presse de Renee Zellweger pour Judy, mais ensuite ils arrivent à la performance de Laura Dern dans Marriage Story et tout tourne autour d’elle. Regardez la performance – ainsi que la réaction stupéfaite mais ravie de Dern – ci-dessous.

Aux Spirit Awards, Laura Dern elle-même n’était pas nominée, mais évidemment, la cérémonie de remise des prix voulait néanmoins lui donner un cri spécial. La performance de Dern dans Marriage Story lui a déjà valu un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle et elle est nominée dans la même catégorie aux Oscars, où elle affronte sa co-star des Little Women, Florence Pugh. La chanson ne mentionne pas seulement le travail de Dern en 2019, car elle tient à célébrer bon nombre de ses excellents rôles au fil des ans, tels que celui du Dr Ellie Sattler dans Jurassic Park. Dern reprendra son rôle pour Jurassic World 3, où elle sera rejointe par le Dr Alan Grant de Sam Neill et Ian Malcom de Jeff Goldblum. En plus de Jurassic Park, Dern fait également partie d’une galaxie très, très loin grâce à son rôle de vice-amiral Amilyn Holdo dans Star Wars: The Last Jedi. Bien sûr, son pouvoir de star ne vient pas seulement des films, Dern a remporté un Emmy pour son travail sur Big Little Lies et est apparu récemment dans Twin Peaks: The Return.

On ne peut nier l’attrait de Laura Dern et son rôle dans Marriage Story est l’un de ses meilleurs. Maintenant, grâce au Gay Men’s Chorus de Los Angeles, nous ne retirerons jamais le nom de Laura Dern de nos têtes.

