Lauréats 25e édition des prix José María Forqué

Liste complète des lauréats de la 25e édition des prix José María Forqué.

Le Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid a accueilli la 25e édition des prix José María Forqué samedi soir où des films comme «Dolor et Gloria» «La tranchée infinie» ou «Tant que la guerre dure» ont concouru pour les principaux prix.

«La tranchée infinie‘ dirigée par Jon Garaño, Aitor Arreglo et José Mari Goenaga et avec Antonio de la Torre et Belén Cuesta a remporté le prix Forqué du meilleur film de l’année dans la 25e édition des prix.

Un gala dans lequel Santiago Segura et Elena Sánchez ont été chargés de mettre la note d’humour et de professionnalisme que chaque cérémonie de remise des prix doit avoir.

Dans la catégorie du meilleur acteur était Antonio Banderas qui a remporté le prix grâce à son travail dans le film «Pain and Glory» réalisé par Pedro Almodóvar.

Marta Nieto il a remporté le prix de la meilleure actrice pour sa performance dans le film «Mère» réalisé par Rodrigo Sorogoyen.

Fernando Bovaira a remporté le prix du meilleur film latino-américain pour «L’Odyssée des Giles» avec Ricardo Darin.

Saragosse Brun crème Il a remporté le prix du meilleur documentaire pour son œuvre «Ara Malikian: une vie entre les cordes» qui retrace la vie de l’artiste Ara Malikian.

Le prix du meilleur court métrage cinématographique a été décerné à l’équipe «Nageur» dirigée par Pablo Barce.

Ce fut une soirée pleine de glamour où les meilleurs artistes du cinéma espagnol se sont réunis pour célébrer une nuit dédiée au meilleur cinéma national.

La 34e cérémonie des Goya Awards, présentée par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, sera le prochain rendez-vous de notre cinéma et aura lieu au Palais des Sports José María Martín Carpena à Malaga le 25 janvier 2020.

