Lauréats de la 25e édition des Prix José María Forqué

Le Prix José María Forqué a célébré sa 25e édition ce samedi 11 janvier, lors d’une cérémonie qui a marqué le début de la saison des prix du cinéma en Espagne. Le gala, organisé au Palais municipal des congrès du Campo de las Naciones de Madrid et diffusé par La 1 de TVE, a été dirigé par Elena Sánchez et Santiago Segura.

La 25e édition des Forqué Awards a choisi ‘La tranchée infinie‘comme le meilleur long métrage de fiction et / ou d’animation de la saison en Espagne. Le film réalisé par Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga a été imposé sur «Douleur et gloire», «Tant que la guerre dure» et «Ce qui brûle».

Le trio de cinéastes remporte la plus haute distinction après avoir opté l’an dernier pour «Handia», un film réalisé par Arregi et Garaño et dont Goenaga était le co-scénariste. Cette reconnaissance rejoint le Silver Shell pour la meilleure adresse au Festival de San Sebastian. L’actrice Paz Vega et la réalisatrice Gracia Querejeta (trois fois nominée pour le meilleur film) ont été chargées de mettre la touche finale à la soirée avec la remise du prix à cette production d’Irusoin SA, La Claqueta PC SL, The Infinity Trench Film AIE, Manny Films et Moriarti Produkzioak.

En ce qui concerne les performances, Antonio Banderas et Marta Nieto ont été couronnées respectivement meilleur acteur et actrice. Le Malaga ajoute son premier Forqué par ‘Douleur et gloire‘de Pedro Almodóvar, un film qui lui a valu d’innombrables récompenses des deux côtés de l’Atlantique, comme le meilleur acteur à Cannes ou une éventuelle nomination aux Oscars. Pour sa part, Nieto ouvre également son casier dans ces prix pour son rôle dans ‘La mère‘de Rodrigo Sorogoyen, une œuvre qui a également été reconnue lors du dernier Festival de Venise. Les deux prix sont attribués par l’AISGE et sont votés par la presse spécialisée (comme The Seventh Art).

Les Forqué ont été reconnus comme «Meilleur film latino-américain a»L’odyssée des giles“, de Sebastián Borensztein, alors que le gagnant dans la section documentaire a été”Ara Malikian, une vie entre les cordes‘par Nata Moreno. De son côté, le meilleur court métrage a été «Le nageur», par Pablo Barce, tandis que «Dix-sept‘, de Daniel Sánchez Arévalo, a remporté le Film and Securities Education Award, décerné en collaboration avec la FAD – Foundation for Drug Addiction Assistance.

Le seul prix précédemment connu était la médaille d’or d’EGEDA, décernée au réalisateur, scénariste et producteur Gonzalo Suárez. Titulaire de l’une des filmographies les plus importantes du cinéma espagnol actuel, Suarez a à son actif des titres tels que “ Pagayer dans le vent ”, “ Don Juan de los infiernos ”, “ La reine anonyme ”, “ Le détective et la mort ”, ” Je m’appelle shadow ‘,’ Epilogue ‘ou’ Ditirambo ‘. Le lauréat en a profité pour mettre en avant la figure du producteur, “un métier dur et risqué, sans eux il n’y aurait pas de cinéma espagnol”, a-t-il conclu.

L’auditorium du Palais municipal de Madrid à IFEMA a vu à son tour comment le président de l’EGEDA, Enrique Cerezo, a rendu hommage à la commission de la culture du Congrès pour la réforme de la loi sur la propriété intellectuelle devant un auditorium où, entre autres, se trouvaient les Président de la communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, et le maire de la capitale, José Luis Martínez-Almeida.

Dans leurs “mariages d’argent”, les prix José María Forqué ont voulu reconnaître l’œuvre espagnole la plus représentative des 24 dernières années, et le gagnant a été ‘Le labyrinthe du faune», de Guillermo del Toro. Le film a été lauréat de l’édition qui s’est tenue en 2007, et en 2020, l’honneur est revalidé par les partenaires d’EGEDA. Ce sont eux qui, avec leurs votes, ont fait d’elle la médaille spéciale conçue par Víctor Ochoa, un artiste de renom qui a sculpté des lauréats du prix Nobel et des membres de la famille royale parmi d’autres personnages illustres, tout en façonnant ces prix Forqué. et créé des œuvres à fort caractère social.

Le gala, diffusé par La 1 de RTVE, a eu les performances musicales de Los Secretos, Antonio José et Ana Mena, ce dernier chantant la chanson “Une année d’amour” du film “High heels”. Il y a eu d’autres hommages musicaux comme celui rendu à Camilo Sesto dans la voix d’Ángela Carrasco, accompagné de Paco Arrojo, ou celui interprété par Cesar Brandon, qui combinait musique et poésie pour honorer le septième art.

Après vingt-quatre éditions, le Forqué s’est imposé comme l’un des prix cinématographiques les plus prestigieux de l’industrie cinématographique espagnole et est actuellement un incontournable pour tous les professionnels du secteur: acteurs, réalisateurs et producteurs. Il comprend sept catégories, dont six financièrement dotées et la remise de la médaille d’or décernée à toute une trajectoire cinématographique.

Le Forqué est une autre année le point de rencontre de l’industrie, comme en témoignent les présences éminentes d’Alejandro Amenábar, María Valverde, Loles León, Karra Elejalde, Agustín Almodóvar, Esther García, Natalia de Molina ou Belén Cuesta, entre autres.

EGEDA est l’organisation à but non lucratif pour la gestion des droits des producteurs audiovisuels. Il a créé ces prix en 1996 dans le but de diffuser l’importance de l’industrie cinématographique, de promouvoir la figure du producteur et de récompenser chaque année les meilleures productions cinématographiques espagnoles pour leurs valeurs techniques et artistiques.

Le José María Forqué Film Award 2019 est organisé par EGEDA avec la participation de la mairie de Madrid, de la Communauté de Madrid et de RTVE et en collaboration avec Ibercaja, Mercedes Benz, ICAA, L’Oréal, Aisge, FIPCA, Alta Pavina et Cornejo.

Meilleur film de fiction et / ou d’animation

“La tranchée infinie«par Moriarti

Meilleure interprétation masculine

Antonio Banderas, pour ‘Douleur et gloire”

Meilleure interprétation féminine

Marta Nieto, pour ‘La mère”

Meilleur court métrage cinématographique

«Le nageur»par Pablo Barce

Prix ​​d’éducation au cinéma et aux valeurs mobilières

“Dix-sept«par Daniel Sánchez Arévalo

Meilleur long métrage documentaire

“Ara Malikian, une vie entre les cordes«par Nata Moreno

Meilleur film latino-américain de l’année

“L’odyssée des giles», par Sebastián Borensztein

Médaille d’or

Gonzalo Suárez (Réalisateur, scénariste et producteur), pour “son talent innovant et en avance sur son temps, ainsi que son travail cinématographique cohérent”.

Prix ​​spécial 25e anniversaire

“Le labyrinthe du faune», par Guillermo del Toro

