Lauréats de la 34e édition des Goya Awards

Et ça.

Ensuite, la liste avec tous les nominés et gagnants.

Meilleur film

Douleur et gloire

Altération

La tranchée infinie

Ce qui brûle

Tant que la guerre dure

Meilleur réalisateur

Pedro Almodvar (Douleur et gloire)

Aitor Arregui, Jon Garao et Jose Mari Goenaga (The Infinite Trench)

Oliver Laxe (Ce qui brûle)

Alejandro Amenbar (pendant la durée de la guerre)

Meilleur nouveau réalisateur

Salvador Sim (Buuel dans le labyrinthe des tortues)

Galder Gaztelu-Urrutia (Le trou)

Beln Funes (La fille d’un voleur)

Aritz Moreno (Avantages de voyager en train)

Meilleur scénario original

Pedro Almodvar (Douleur et gloire)

David Desola et Pedro Rivero (Le trou)

Jos Mari Goenaga et Luiso Berdejo (The Infinite Trench)

Alejandro Amenbar et Alejandro Hernndez (tant que la guerre dure)

Meilleur scénario adapté

Eligio Montero et Salvador Sim (Buuel dans le labyrinthe de tortues)

Benito Zambrano, Daniel Remn et Pablo Remn (Extérieur)

Isabel Pea et Rodrigo Sorogoyen (mère)

Javier Gulln (Avantages de voyager en train)

Meilleur acteur principal

Antonio Banderas (Douleur et gloire)

Antonio de la Torre (La tranchée infinie)

Karra Elejalde (Tant que la guerre dure)

Luis Tosar (qui tue le fer)

Meilleure actrice principale

Penlope Cruz (douleur et gloire)

Greta Fernndez (la fille d’un voleur)

Beln Cuesta (La tranchée infinie)

Marta Nieto (mère)

Meilleur acteur dans un second rôle

Asier Etxeandia (Douleur et gloire)

Leonardo Sbaraglia (Douleur et gloire)

Luis Callejo (extérieur)

Eduard Fernndez (Tant que la guerre dure)

Meilleure actrice dans un second rôle

Mona Martnez (Adis)

Natalia de Molina (Adis)

Julieta Serrano (Douleur et gloire)

Nathalie Poza (Tant que la guerre dure)

Meilleure révélation d’acteur

Nacho Snchez (dix-sept)

Vicente Vergara (La tranchée infinie)

Santi Prego (tant que la guerre dure)

Enric Auquer (Qui tue le fer)

Meilleure révélation d’actrice

Pilar Gmez (Adis)

Carmen Arrufat (Innocence)

Benedicta Snchez (Ce qui brûle)

Ainhoa ​​Santamara (Tant que la guerre dure)

Meilleure musique originale

Arturo Cardels (Buuel dans le labyrinthe des tortues)

Alberto Iglesias (Douleur et gloire)

Pascal Gaigne (La tranchée infinie)

Alejandro Amenbar (pendant la durée de la guerre)

Meilleure photo

Jos Luis Alcaine (Douleur et gloire)

Javier Agirre Erauso (La tranchée infinie)

Mauro Herce (Ce qui brûle)

lex Cataln (Tant que la guerre dure)

Meilleur montage

Teresa Font (Douleur et gloire)

Laurent Dufreche et Ral Lpez (The Infinite Trench)

Alberto del Campo (mère)

Carolina Martnez Urbina (pendant la durée de la guerre)

Meilleure direction artistique

Antxn Gmez (Douleur et gloire)

Pepe Domnguez (La tranchée infinie)

Juan Pedro de Gaspar (pendant la durée de la guerre)

Mikel Serrano (Avantages de voyager en train)

Meilleure conception de costumes

Paola Torres (Douleur et gloire)

Lourdes Fuentes et Saioa Lara (La tranchée infinie)

Sonia Grande (tant que la guerre dure)

Alberto Valcrcel (Paradise Hills)

Meilleur maquillage et coiffeur

Ana Lozano, Sergio Prez Berbel et Montse Rib (Douleur et gloire)

Yolanda Pia, Flix Terrero et Nacho Daz (The Infinite Trench)

Ana Lpez-Puigcerver, Beln Lpez-Puigcerver et Nacho Daz (tant que la guerre dure)

Karmele Soler et Olga Cruz (Avantages de voyager en train)

De meilleurs effets spéciaux

Mario Campoy et Iaki Madariaga (Le trou)

Jon Serrano et David Heras (The Infinite Trench)

Ral Romanillos et Juanma Nogales (pendant la durée de la guerre)

Juan Ramn Molina et Flix Bergs (Perdre l’Est)

Meilleur son

Sergio Brmann, Pelayo Gutirrez et Marc Orts (Douleur et gloire)

Iaki Dez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador et Nacho Royo-Villanova (The Infinite Trench)

Aitor Berenguer et Gabriel Gutirrez (tant que la guerre dure)

David Machado, Gabriel Gutirrez et Yasmina Praderas (Qui tue le fer)

Meilleure adresse de production

Toni Novella (douleur et gloire)

Manolo Limn (Extérieur)

Ander Sistiaga (La tranchée infinie)

Carla Prez de Albniz (pendant la durée de la guerre)

Meilleure chanson originale

Extérieur (Javier Ruibal)

Klaus (Caroline Pennell, Jussi Ilmari Karvinen (Jussifer), Justin Tranter)

Innocence (Toni M. Mir)

La nuit des deux lunes (Sergio de la Puente)

Meilleur film d’animation

Buuel dans le labyrinthe des tortues

Elcano et Magellan: le premier tour du monde

Klaus

Meilleur film documentaire

Ara Malikian, une vie entre les cordes

Autoportrait

Le tableau

Histoires de notre cinéma

Meilleur film ibéro-américain

Araa

L’éveil des fourmis

L’odyssée des giles

Singes

Meilleur film européen

Frontière

Les Misérables

Portrait d’une femme en feu

Hier

Meilleur court métrage de fiction

Le nageur

Étranger

Maras

Sndria’s Suc

Xiao Xian

Meilleur court métrage d’animation

L’arbre des armes perdues

Homomaquia

Madrid 2120

Mourir

Meilleur court métrage documentaire

2001, clignote dans le noir

L’enfer

Le rêve européen: la Serbie

Notre vie d’enfants réfugiés en Europe

GOYA D’HONNEUR

Pepa Flores, «Marisol»