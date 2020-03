L’auteur A’Lelia Bundles pourparlers Self Made de Netflix: inspiré par la vie de Madame C.J. Walker – Blackfilm

La série limitée en quatre parties joue maintenant sur Netflix, “Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker” avec le lauréat d’un Oscar Octavia Spencer stars en tant qu’entrepreneur afro-américain de soins capillaires qui a été la première femme millionnaire autodidacte aux États-Unis.

Inspiré par le livre, Sur son propre terrain: la vie et l’époque de Madame C. J. Walker, écrit par l’arrière-arrière-petite-fille de Walker Offres groupées A’Lelia, la série originale de Netflix, SELF MADE: INSPIRED BY THE LIFE OF MADAM C.J.WALKER, présente pour la première fois à l’écran l’histoire édifiante de cette icône culturelle.

La série racontera l’histoire inédite de la façon dont Walker (de son vrai nom Sarah Breedlove), pionnière et magnat des soins des cheveux noirs, a surmonté l’Amérique hostile du début du siècle, les préjugés raciaux et sexistes post-esclavagistes, les rivalités épiques, les mariages tumultueux et une famille insignifiante pour devenir la première femme millionnaire noire autodidacte aux États-Unis alors qu’elle luttait simultanément pour le changement social.

Le casting comprend également Blair Underwood comme son mari C.J. Walker, Tiffany Haddish comme sa fille Lelia, Carmen Ejogo en tant que rival commercial de Walker Addie Munroe, Garrett Morris en tant que beau-père de Walker, Kevin Carroll comme son avocat de longue date Freeman Ransom et Bill Bellamy comme le cousin de Ransom Sweetness.

Blackfilm.com a récemment discuté avec Bundles de ses réflexions sur la série sur son arrière-arrière-grand-mère.