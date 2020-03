L’auteur de Dragon Ball utilise Beerus contre le coronavirus

Ici, nous vous laissons une petite contribution de l’auteur de Dragon Ball, Toshio Yoshitaka, contre le Coronavirus.

Il est impossible d’ignorer la pandémie actuelle dont nous souffrons tous. Le coronavirus Il ne comprend pas les frontières, les langues ou les pays et n’importe qui peut être affecté. Il y a donc de nombreux artistes qui tentent de remonter le moral des gens, tels que Toshio Yoshitaka écrivain de Dragon ball.

Dans Twitter, a publié un croquis de Beerus, puisque le scénariste d’anime voulait que les internautes sachent que l’univers de Dragon ball est là et que pour Beerus elle aimerait éradiquer le coronavirus si elle le pouvait.

Le dessin, que vous pouvez voir ci-dessous, est un simple croquis apparemment réalisé par Yoshitaka. Le dieu de la destruction est habillé comme toujours de ses vêtements d’inspiration égyptienne, et Beerus ne semble pas préoccupé par le virus. Puisque ses mots sont: “Je vais éradiquer le Coronavirus.”

Malheureusement, ce n’est pas si simple.

Malheureusement, dans la vraie vie, il n’y a personne comme Beerus de Dragon Ball Cela peut éradiquer le virus, mais nous avons nos propres héros. Il y a des médecins qui aident les malades, donnent des conseils que les gens doivent suivre, et recherchent également le Coronavirus dans le monde entier pour des remèdes et de futurs vaccins pour contrôler la propagation de COVID-19. Mais nous ne devons pas non plus oublier les infirmières, les pharmaciens, les pompiers, la police et bien d’autres qui risquent leur vie pour que nous soyons plus en sécurité.

Dragon ball C’est une série si longue qu’elle a accroché différentes générations, de ceux qui ont lu ou vu les premières aventures de Goku, comme ceux qui apprécient actuellement la récente Tournoi de pouvoir. Il est donc bon qu’un de ses personnages d’encouragement à tous ceux qui en ont besoin. Puisque nous allons gagner cette bataille dans le monde entier.

J’espère que bientôt nous pourrons voir plus d’histoires Goku, Vegeta, Gohan y BeerusBien qu’il soit moins populaire, il est également l’un des plus puissants.

Partager

Publication précédente

Le cinéma de super-héros est-il devenu complaisant?

Article suivant

Il y a une nouvelle Supergirl sur le Arrowverse

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.