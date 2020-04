L’auteur de Endgame explique pourquoi Nebula n’a pas feuilleté le Gauntlet

À l’occasion du premier anniversaire de la première de Avengers: Fin de partie en salles, Comicbook a organisé une autre #QuarantineWatchParty le lundi 27 avril avec les frères Russo et les scénaristes Stephen McFeely et Christopher Markus pour voir le résultat de la saga Infinity. Parmi les faits curieux révélés par le Russo, McFeely et Markus ont répondu à plusieurs questions sur le compte Twitter Comicbook, notamment pourquoi Nebula n’a pas cliqué sur le Infinity Gauntlet.

Dans la bande dessinée Infinity Gauntlet, Nébuleuse est celle qui brandit l’arme avant tout autre héros pour restaurer son apparence d’origine et vaincre son père, Thanos. Dans Fin du jeu, à la place, nous avons vu Hulk et Iron Man libérer le pouvoir des Infinity Stones. Alors pourquoi ce moment vous a-t-il été retiré dans le MCU?

L’un des écrivains, Christopher Markus a expliqué pourquoi:

Lors d’un commentaire en direct pour la watchparty, Markus a expliqué à un fan via le compte Comicbook que cet événement est resté sur le script pendant un certain temps, mais il a pris du poids sur Tony Stark à sa place.

Il semble qu’Iron Man était toujours destiné à mourir en essayant de sauver l’univers en utilisant le Gauntlet. Et si Nébuleuse s’en était servie pour restaurer son apparence et survivre, cela n’aurait probablement pas eu beaucoup de sens dans les résultats et le contexte du film.

Maintenant, pour Guardians of the Galaxy Vol.3, nous verrons Nebula faire face aux conséquences de la saga Infinity, plus la relation avec Gamora sera différente.

Auriez-vous aimé voir Nebula sauver tout le monde de Thanos?